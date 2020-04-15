Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В БНТУ приступили к изготовлению с помощью 3D-принтера деталей для аппаратов вентиляции легких

В БНТУ приступили к изготовлению с помощью 3D-принтера деталей для аппаратов вентиляции легких

Специалисты научно-технологического парка Белорусского национального технического университета «Политехник» в целях оказания поддержки медикам приступили к изготовлению деталей для аппаратов вентиляции легких с помощью 3D-принтера, сообщает информационный портал БНТУ.


Белорусский национальный технический университет и ГП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» незамедлительно откликнулись на запрос Министерства здравоохранения и ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» об экстренной потребности в изготовлении комплектующих для аппаратов ИВЛ и средств защиты с целью оказания поддержки белорусским медикам, — проинформировали в вузе. — В сотрудничестве с отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии научно-технологический парк БНТУ «Политехник» приступил к изготовлению образцов системы для подачи и увлажнения кислорода. Потребность в них составляет более 2500 комплектов.


В вузе добавили, что также изготовлены образцы и проводятся испытания клапана Вентури для аппаратов вентиляции легких (устройство для насыщения воздуха кислородом в разных дозировках) двух типов с использованием 3D-печати. Экстренная потребность в данных клапанах — более 1000 комплектов с разной пропускной способностью. В самое ближайшее время начнется их выпуск.

Как ранее сообщали в БНТУ, базе лаборатории быстрого прототипирования FABLAB научно-технологического парка «Политехник» налажено изготовление защитных экранных масок путем резки на лазерном станке с ЧПУ и печати на 3D-принтерах. При этом каркас печатался, а на станке вырезался экран. Далее к этой конструкции присоединялась тесьма для крепления к голове, и маска была готова к использованию в медучреждениях.

На сегодняшний день конструкция маски улучшена, что позволяет их производить и поставлять в медучреждения в большем объеме, — констатировали в университете.

В разработку и производство изделий включены как ведущие специалисты БНТУ и Технопарка БНТУ «Политехник», так и инновационно активные студенты и магистранты университета.

Источник: times.bntu.by


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Ранние яровые посеяны на площади 736 тысяч гектаров
Концертный директор Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Известные медийные персоны – о жизни в условиях пандемии
Умные дороги будут предупреждать водителей о пешеходах и открытых люках
В Китае пять человек оказались под завалами при обрушении шахты
На севере Филиппин произошло землетрясение
В Японии более тысячи отелей примут больных коронавирусом с легкими симптомами
Когда нужно носить маску, а когда бессмысленно?
В БНТУ приступили к изготовлению с помощью 3D-принтера деталей для аппаратов вентиляции легких
Кочанова проводит прямую телефонную линию
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть кол на голове теши
Доктор с более чем полувековым стажем — о пневмониях, вирусах и вредных мифах
Два человека погибли на пожарах в Беларуси за минувшие сутки
UFC намерен провести турнир на частном острове
В Смолевичском районе погиб мотоциклист, врезавшийся в грузовик сопровождения дорожников
Глава Amazon разбогател за день на $ 6,4 млрд
США приостановили финансирование ВОЗ
Шлагбаум раздора: два дома в Новополоцке десять лет воюют из-за парковки
Старт марафона в поддержку медработников, увеличение производства антисептиков и помощь оказавшимся в сложной экономической ситуации. Главное за вторник
Гороскоп на 16 апреля
Геологи засекли "побег" тяжелого железа из ядра Земли
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Аналитическая диарея
Авторы
СКАНИРУЙТЕ