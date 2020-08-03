В БНТУ озвучили топ-5 специальностей с самым высоким конкурсом на бюджетное обучение

В Белорусском национальном техническом университете озвучили итоговые цифры приема документов от абитуриентов на бюджетное обучение: подано 5409 заявлений при плане приема 2977. На информационном портале БНТУ опубликованы данные о конкурсе, сформировавшемся на специальностях вуза по первому приоритету.





Самый высокий конкурс на дневное отделение за счет средств республиканского бюджета сложился по специальности «Маркетинг» факультета маркетинга, менеджмента, предпринимательства – 7,5 человека на место (план приема на бюджет – 2), максимальный балл подавших – 355.

– Это значит, что абитуриенты целенаправленно планируют поступать на платную форму обучения, несмотря на сложности экономического образования в техническом вузе, где немалое количество специальных предметов политехнического направления, – прокомментировали в вузе.

На втором месте – специальность «Архитектура» с конкурсом 5,2 человека на место, максимальный балл – 271. При этом абитуриентам предстоит сдать вступительные испытания. Третье место по конкурсу занимает специальность «Программное обеспечение информационных технологий» факультета информационных технологий и робототехники с конкурсом 5 человек на место (153 человека указали именно эту специальность приоритетной при поступлении на факультет), максимальный балл – 368. На четвертой позиции специальность «Экономика и организация производства (приборостроение)» машиностроительного факультета с конкурсом в 4,3 человека на место. Пятую строчку занимает специальность «Автосервис» автотракторного факультета с конкурсом в 4 человека на место, максимальный балл – 329.

Что касается полного заочного отделения, то топ-3 специальности с наиболее высоким конкурсом выглядит следующим образом: «Электроэнергетические системы и сети» энергетического факультета (конкурс – 4 человека на место). «Промышленное и гражданское строительство» строительного факультета (3,4 человека на место). «Электрические станции» энергетического факультета (2,8 человек на место).

Без вступительных испытаний в БНТУ принят 41 человек.

– В этом году качественный состав абитуриентов немного выше, чем в прошлом, – прокомментировал итоги подачи документов первый проректор БНТУ Георгий Вершина. –Максимальный балл поступающих в 2020 году — 388, минимальные баллы, с которыми подавали документы, тоже выросли. Ожидается, что максимальные и минимальные проходные баллы по университету в этом году тоже немного поднимутся.