В ближайшие годы развитию внутреннего туризма в Беларуси планируется уделить много внимания. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме прессы заявила директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.





К слову, судя по недавнему обзору Всемирной туристской организации (ЮНВТО), такой тренд будет прослеживаться во всем мире. Что до Беларуси, у нас как раз разработан план первоочередных мер по поддержке внутреннего и въездного туризма, анализируются бонусы, которые применяются в других странах для активизации внутренних поездок. Кроме того, специалисты работают над новыми туристическими маршрутами, чтобы удивить граждан.

– Идет и сотрудничество с рядом ведомств. Например, с Минздравом. Каким будет завтра, сказать сложно. Но жизнь идет, наступают выходные – люди хотят куда-то выехать, отдохнуть. Надо приложить максимум усилий, чтобы это было безопасно. В автобусах, например, практикуется рассадка в шахматном порядке, обязателен масочный режим, наличие дезсредств, – подчеркнула директор Департамента по туризму.

Лето показало: многие туробъекты были загружены полностью. Например, в некоторые агроусадьбы было не попасть. При этом обнажился ряд проблем, в частности с сервисом и инфраструктурой. Эти вопросы будут включены в госпрограмму развития туризма на следующую пятилетку.

– Я общаюсь со студентами и вижу, что ребята из Гомельской области не были в Брестской, а молодежь, например, из Витебской не ездила в Гродненскую. Значит, назрела необходимость решать этот вопрос через школьную программу, – считает Воронович.

По словам директора Департамента, этот год выдался для туротрасли и путешественников непростым. Зато появилось время замедлиться и осмотреться по сторонам, изучить свою родину, доехать до тех мест, на которые не хватало раньше отпуска.