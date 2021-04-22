В ближайшие 2 года лесхозы существенно переоснастят парк пожарных авто

В ближайшие 2 года лесхозы существенно переоснастят парк пожарных автомобилей. Такую задачу во время республиканского семинара по охране лесов от пожаров поставил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко.
Первый замминистра акцентировал внимание на том, что уже в этом году лесхозы должны приобрести минимум по одному новому пожарному автомобилю для оснащения пожарно-химических станций (ПХС). Аналогичная задача стоит и в 2022 году.
По данным Минлесхоза, для тушения лесных пожаров в системе функционирует 259 пожарно-химических станций и 668 пунктов пожарного инвентаря, которые оборудованы необходимыми средствами пожаротушения. Численность лесопожарных команд и бригад превышает 4,7 тысячи человек. Пожарных автомобилей насчитывается 543, а также 27 вездеходов, 801 емкость для подвоза воды, свыше 2 тысяч мотопомп, 357 лесопожарных модулей, более 2 тысяч ранцевых лесных опрыскивателей. Для повышения эффективности своевременного обнаружения лесных пожаров в прошлом году завершили строительство пожарно-наблюдательных вышек и установку на них видеонаблюдения. Всего насчитывается 667 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, которые видят весь лесной фонд. Плюс внедряется автоматизированная система слежения и раннего обнаружения лесных пожаров дистанционными методами. В помощь также фото- и видеоловушки, наземные мониторинги, авиапатрулирование.
По словам первого замминистра, сегодня в отрасли делается многое для предупреждения возникновения возгораний в лесу. Но огонь по-прежнему остается главным врагом лесоводов. Поэтому необходимо активнее заниматься техпереоснащением – особенно в части обновления парка пожарной техники.
– Мы сегодня активно приобретаем камеры видеонаблюдения, устанавливаем системы автоматического слежения, внедряем современные средства радиосвязи, но парк автомобилей оставляет желать лучшего. Да, формально у нас есть необходимое количество пожарных машин, но мы должны быть уверены в том, что техника не даст сбой в случае серьезной чрезвычайной ситуации, – подчеркнул Валентин Шатравко.
Ожидается, что работа по ликвидации лесных пожаров выйдет на новый уровень.
Фото: БЕЛТА
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В ближайшие 2 года лесхозы существенно переоснастят парк пожарных авто
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