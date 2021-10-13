В ближайшее время ВОЗ ожидает возобновления рассмотрения заявки по "Спутнику V"

Рассмотрение во Всемирной организации здравоохранения заявки на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, как ожидается, возобновится в скором времени, передает ТАСС.
– Процесс по "Спутнику V" все еще находится на паузе, –заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао и добавила, что возобновление данной процедуры "зависит от некоторых юридических процедур".
– Мы ожидаем, что это будет улажено довольно скоро. Мы на ежедневной основе работаем с российским Министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем – Российским фондом прямых инвестиций, – констатировала Марианджела Симао.
По ее словам, сроки рассмотрения ВОЗ заявки на одобрение вакцины "Спутник V" для экстренного применения зависят от того, как быстро подойдут к концу "юридические процедуры", которые связаны с этой заявкой. Только потом можно будет делать прогнозы по срокам.
Кроме того, Марианджела Симао отметила, что, как только будут подписаны некоторые документы, ВОЗ вновь откроет рассмотрение заявки по "Спутнику V".