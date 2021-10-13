SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.48
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В ближайшее время ВОЗ ожидает возобновления рассмотрения заявки по "Спутнику V"

В ближайшее время ВОЗ ожидает возобновления рассмотрения заявки по "Спутнику V"

Рассмотрение во Всемирной организации здравоохранения заявки на одобрение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для экстренного применения, как ожидается, возобновится в скором времени, передает ТАСС.


– Процесс по "Спутнику V" все еще находится на паузе, –заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао и добавила, что возобновление данной процедуры "зависит от некоторых юридических процедур".

– Мы ожидаем, что это будет улажено довольно скоро. Мы на ежедневной основе работаем с российским Министерством здравоохранения по остающимся вопросам, чтобы они были выполнены российским заявителем – Российским фондом прямых инвестиций, – констатировала Марианджела Симао.

По ее словам, сроки рассмотрения ВОЗ заявки на одобрение вакцины "Спутник V" для экстренного применения зависят от того, как быстро подойдут к концу "юридические процедуры", которые связаны с этой заявкой. Только потом можно будет делать прогнозы по срокам.

Кроме того, Марианджела Симао отметила, что, как только будут подписаны некоторые документы, ВОЗ вновь откроет рассмотрение заявки по "Спутнику V".
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы