В ближайшее время ВОЗ ожидает возобновления рассмотрения заявки по "Спутнику V"

–заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао и добавила, что возобновление данной процедуры "зависит от некоторых юридических процедур".– констатировала Марианджела Симао.По ее словам, сроки рассмотрения ВОЗ заявки на одобрение вакцины "Спутник V" для экстренного применения зависят от того, как быстро подойдут к концу "юридические процедуры", которые связаны с этой заявкой. Только потом можно будет делать прогнозы по срокам.Кроме того, Марианджела Симао отметила, что, как только будут подписаны некоторые документы, ВОЗ вновь откроет рассмотрение заявки по "Спутнику V".