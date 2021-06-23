Власти столицы России уверены: однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник Лайт" скоро станет доступна в городе. Об этом сообщил сегодня в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг, передает ТАСС.
Фото иллюстративного характера
Он пояснил, что в ближайшее время поступит однокомпонентный "Спутник лайт", который довольно прост в использовании. Руководитель департамента также добавил, что препарат вводится назально.
Фото: pixabay.com
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В ближайшее время в Москве станет доступна однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт"
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