В столице Кыргызстана наблюдается ряд стычек между сторонниками бывших и нынешних самопровозглашенных властей страны, пишет 24.kg.
Сегодня в Бишкеке проходит несколько митингов. В разных частях города собрались сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева (а с ним – и экс-премьера Омурбека Бабанова) и самопровозглашенного премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова. Параллельно с данными демонстрациями проходил марш «Страна без ОПГ».
Все митинги в определенное время оказались на центральной площади столицы – между их участниками начались потасовки. 24.kg отмечает, что драку затеяли сторонники Садыра Жапарова, которые бросали камни и бутылки в группу поддерживающих Алмазбека Атамбаева манифестантов. Также местные СМИ опубликовали видеоролик, где видно, как неизвестный обстреливает машину. Позже появились сведения о том, что в автомобиле находился бывший президент страны.
Видео: 24.kg
Сообщается, что в потасовке пострадало несколько человек. Среди них – один из лидеров партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев. Он получил ранение камнем и был госпитализирован в бессознательном состоянии.
Протесты в Кыргызстане продолжаются с 5 октября, когда недовольные результатами парламентских выборов собрались на центральной площади Бишкека и заняли здание парламента. На сегодняшний день во всей стране продолжают проходить митинги, большинство – в столице. Всего во время массовых акций уже пострадало более тысячи человек.
6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. 9 октября Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны. Также сегодня глава государства подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.
Фото: агентство «Кабар»
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В Бишкеке столкнулись несколько параллельных митингов. Произошла потасовка
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