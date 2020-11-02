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  2. В Бишкеке проходит шесть пикетов с разными требованиями к властям

В Бишкеке проходит шесть пикетов с разными требованиями к властям

На Старой площади и у Дома правительства собрались группы численностью в несколько десятков человек. Об этом сообщает 24.kg.


Около 70 электриков и рабочих РЭС требуют пересмотреть назначение нового директора ОАО «Северэлектро» Улана Астаркулова, которое считают проявлением коррупции. На протест по этому поводу сотрудники предприятия выходили и в пятницу, но к компромиссу с администрацией они пока не пришли. Рядом с ними митингуют другие энергетики. Они заявляют, что против нового директора ничего не имеют, а выступают за «решение всех вопросов в правовом поле».

Там же, у Дома правительства, на акцию собрались предприниматели рынка «Дордой», которые требуют решить перебои с доставкой товаров из Китая. Торговцы говорят, что из-за проблем на границе без прибыли остается около 600 тысяч человек.


На четвертый митинг в том же месте вышли 5 представительниц общественного объединения «Айымдар кыймылы». Они выступают против внесения поправок в Конституцию и называют перенос парламентских выборов в стране «беззаконием». Женщины объявили голодовку и намерены стоять у Дома правительства, «пока не будут услышаны». 


Пятый пикет – это около 20 человек – требует отставки председателя Нацбанка Толкунбека Абдыгулова, проведения кредитной амнистии и принятия закона о банкротстве физических лиц. Причина – кризис из-за последствий пандемии коронавируса.

Власть в тумане и туман во власти: в чем проблема политического кризиса в Кыргызстане

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Шестая группа собралась у здания Госкомитета нацбезопасности. Это сторонники бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова, который находится под стражей в СИЗО ГНКБ по обвинению в организации массовых беспорядков 9 октября. Около 100 человек требуют отпустить Асанова.

Политический кризис в Кыргызстане начался 4 октября после парламентских выборов, итоги которых не признали сторонники оппозиции. ЦИК признал результаты голосования недействительными. Президент страны Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку, его полномочия перешли к новоизбранному премьер-министру Садыру Жапарову.

Досрочные выборы главы государства пройдут 10 января 2021-го, а парламентские должны состояться не позднее 1 июня.

Фото: 24.kg
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