Соответствующий указ президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал сегодня, 12 октября, передает информационное агентство «Кабар».
Это связано с тем, что парламент страны в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном чрезвычайном положении на территории города. Согласно указу режим ЧП будет действовать в Бишкеке с 20:00 часов 12 октября по 7:00 19 октября.
Причины и требования в связи с введением ЧП остаются теми же. Сделано это для обеспечения безопасности граждан и стабилизации общественно-политической ситуации в городе. Предполагается введение комендантского часа, запрет на организацию массовых собраний (в том числе митингов), а некоторым жителям могут запретить покидать дом или квартиру. Также указ запрещает увольнять рабочих по собственному желанию без уважительных на то причин и устанавливать особый режим работы предприятий. Будет введен усиленный контроль за СМИ и особые правила пользования связью, ограничат движение транспорта.
4 октября в Кыргызстане состоялись парламентские выборы. Согласно официальным данным, в состав высшего законодательного органа прошли 4 партии из 16 участвовавших. Вечером понедельника недовольные результатами выборов граждане собрались на митинг в Бишкеке – протесты в столице продолжились и спустя несколько дней. 6 октября ЦИК Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. 9 октября Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны. 10 октября парламент назначил Садыра Жапарова новым премьером Кыргызстана.
Фото: информационное агентство «Кабар»
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В Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения
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