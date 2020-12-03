В БГУКИ прошла диалоговая площадка «Беларусь будущего»

В дискуссии «Молодежная политика в сфере культуры и искусства» приняли участие активные представители творческой молодежи университета – секретарь БРСМ БГУКИ Владислав Дубицкий и председатель профкома студентов Виктория Любомирова. К диалогу присоединилась и проректор по воспитательной работе вуза Дарья Кожемяко. Также присутствовал директор образовательно-продюсерского центра «Голоса» Егор Канн. Вместе со студентами они обсудили важные вопросы как для университета, так и для всей страны. Например, поговорили о возрасте, с которого молодые люди могут баллотироваться в Палату представителей, подчеркнули важность распределения и задумались о создании государственного молодежного органа власти.Возможностей для молодых людей много, нужно только научиться правильно ими пользоваться, поделилась впечатлениями студентка 3-го курса Александра Готовчик: