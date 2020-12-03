Диалоговую площадку «Беларусь будущего!» провели в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Творческая молодежь всегда полна свежих идей и креативных решений, рассказала член Молодежного парламента при Национальном собрании Илона Илларионова:
– Наша главная задача в том, чтобы в формате дискуссии обсудить актуальные вопросы с молодежью. В БГУКИ такую диалоговую площадку проводим впервые. Нужно совершенствовать устаревшие подходы, важно услышать мнение каждого.
В дискуссии «Молодежная политика в сфере культуры и искусства» приняли участие активные представители творческой молодежи университета – секретарь БРСМ БГУКИ Владислав Дубицкий и председатель профкома студентов Виктория Любомирова. К диалогу присоединилась и проректор по воспитательной работе вуза Дарья Кожемяко. Также присутствовал директор образовательно-продюсерского центра «Голоса» Егор Канн. Вместе со студентами они обсудили важные вопросы как для университета, так и для всей страны. Например, поговорили о возрасте, с которого молодые люди могут баллотироваться в Палату представителей, подчеркнули важность распределения и задумались о создании государственного молодежного органа власти.
Возможностей для молодых людей много, нужно только научиться правильно ими пользоваться, поделилась впечатлениями студентка 3-го курса Александра Готовчик:
– Для меня эта встреча была полезной. Теперь я знаю, что делать со своими идеями, и готова приступить к их реализации. Если есть желание, возможно все.
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В БГУКИ прошла диалоговая площадка «Беларусь будущего»
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