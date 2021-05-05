В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы

, – сообщили в пресс-службе вуза.Кроме того, на факультетах в эти дни студенты организовали интерактивные площадки с творческими номерами, спортивными состязаниями и викторинами. В частности, факультет радиотехники и электроники провел акцию «Письма в прошлое», а на факультете компьютерных систем и сетей 6 мая устроят киновечер и викторину по фильму.Также на этой неделе в актовом зале БГУИР работает видеосалон «Эхо войны». Любой желающий может посмотреть фильмы о войне «Небесный тихоход», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни «старики».Ранее в университете сообщали, что в преддверии Дня Победы курсанты военного факультета БГУИР съездили в Хатынь. Многие из них посетили этот мемориальный комплекс впервые.– отметили в пресс-службе.Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники – ведущее высшее учебное заведение страны в области информационных технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций. В его структуру входят 8 факультетов, 32 кафедры, научно-исследовательская часть, институт информационных технологий (2 факультета и 4 кафедры), 2 обособленных структурных подразделения. В вузе получают образование около 16 тысяч человек.