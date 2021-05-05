Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы

В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.


– В университете каждый год ко Дню Победы организовывают мероприятия, которые напоминают студентам о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, – сообщили в пресс-службе вуза. – В этом году традицию первыми поддержала волонтерская группа Sporters – студенты факультета инфокоммуникаций и заместитель декана ФИК Татьяна Печень. Они организовали велопробег «По дорогам Победы». Стартовали велосипедисты от БГУИР и направились к площади Победы. А конечной точкой маршрута стал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Кроме того, на факультетах в эти дни студенты организовали интерактивные площадки с творческими номерами, спортивными состязаниями и викторинами. В частности, факультет радиотехники и электроники провел акцию «Письма в прошлое», а на факультете компьютерных систем и сетей 6 мая устроят киновечер и викторину по фильму.

Также на этой неделе в актовом зале БГУИР работает видеосалон «Эхо войны». Любой желающий может посмотреть фильмы о войне «Небесный тихоход», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни «старики».

Ранее в университете сообщали, что в преддверии Дня Победы курсанты военного факультета БГУИР съездили в Хатынь. Многие из них посетили этот мемориальный комплекс впервые.

– То, что услышали молодые люди от экскурсовода, впечатлило их и дало повод еще раз задуматься, какие ужасы и боль несет с собой война, – отметили в пресс-службе. – Директор комплекса Артур Зельский посоветовал школьникам и студентам приезжать в комплекс несколько раз в жизни, потому что, только становясь старше, человек способен до конца осознать, насколько это скорбное и важное для людей место.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники – ведущее высшее учебное заведение страны в области информационных технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций. В его структуру входят 8 факультетов, 32 кафедры, научно-исследовательская часть, институт информационных технологий (2 факультета и 4 кафедры), 2 обособленных структурных подразделения. В вузе получают образование около 16 тысяч человек.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА:
Версия для печати
Новости и статьи
Червяков: в Беларуси организована системная работа по цифровой трансформации экономики
Выбран лучший игрок Беларуси по футболу – главное за 5 мая
БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
Минэкономики: готовятся изменения в законодательство об инвестициях
"Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна" - Давыдько о победителях Золотой литеры
Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только
В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы
Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными
Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович стал обладателем "Золотой литеры"
В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть как-то прикройтесь, дамочки
Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске
МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла – это задача национального масштаба
Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы подписали совместное заявление о сотрудничестве
В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»
На Могилевщине активисты БРСМ помогают ветеранам навести порядок в домах и на приусадебных участках
Церемония награждения победителей XVII Национального конкурса "Золотая литера" проходит в Минске: среди лауреатов - ряд журналистов ИД "Беларусь сегодня"
Умер актер Дмитрий Черных
В Министерстве экономики рассказали о рейтинге интересов инвесторов к белорусской экономике
Мошкин: политические разногласия между Беларусью и Украиной не должны влиять на отношения между странами
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память народа
ВОЗ и Германия создадут центр для анализа информации об эпидемиях на планете
Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов
В Гомеле молодежь парадом поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову
Галисийские горшки для жарки каштанов, или Что вы должны знать о новой коллекции сумок от Loewe
Андрейченко: отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю
Союз юристов присоединился к акции по бесплатному консультированию ко Дню Победы
Правительство Японии может продлить действие режима ЧС из-за коронавируса
Трамп, вероятно, вновь будет баллотироваться на пост президента США в 2024-м. Какие у него шансы на победу?
Стало известно, как будет работать метро в День Победы
В Витебске офицер-десантник спас мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
Могилев стал четвертой площадкой семинара на тему цифровизации госорганов
Лукашенко проводит встречу с Додоном
ФПБ: отмена постановления № 100 без других сдерживающих механизмов может привести к всплеску роста цен
Названа официальная причина смерти принца Филиппа
В экономику Витебской области в 2021 году планируется привлечь 3,1 млрд инвестиций
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 8 мая
Кривошеев: различные политические структуры активно вмешиваются в наше журналистское сплоченное сообщество
Молодежь Гродненщины присоединилась к акции «Солдаты Победы»
Белорусский союз журналистов в День печати вручил творческие награды журналистам
Минздрав: состояние Ромы Когодовского, который спас брата из горящего дома, по-прежнему крайне тяжелое
мнение
Светлана КОСАЧ
Трамп-2024: какие шансы?
В преддверии Радуницы журналистам рассказали, что предприняли власти для того, чтобы этот день прошел максимально спокойно
В Гомеле возбуждено уголовное дело в связи с гибелью в ДТП 6-летней девочки
ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ