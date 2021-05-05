В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.
– В университете каждый год ко Дню Победы организовывают мероприятия, которые напоминают студентам о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, – сообщили в пресс-службе вуза. – В этом году традицию первыми поддержала волонтерская группа Sporters – студенты факультета инфокоммуникаций и заместитель декана ФИК Татьяна Печень. Они организовали велопробег «По дорогам Победы». Стартовали велосипедисты от БГУИР и направились к площади Победы. А конечной точкой маршрута стал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.
Кроме того, на факультетах в эти дни студенты организовали интерактивные площадки с творческими номерами, спортивными состязаниями и викторинами. В частности, факультет радиотехники и электроники провел акцию «Письма в прошлое», а на факультете компьютерных систем и сетей 6 мая устроят киновечер и викторину по фильму.
Также на этой неделе в актовом зале БГУИР работает видеосалон «Эхо войны». Любой желающий может посмотреть фильмы о войне «Небесный тихоход», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни «старики».
Ранее в университете сообщали, что в преддверии Дня Победы курсанты военного факультета БГУИР съездили в Хатынь. Многие из них посетили этот мемориальный комплекс впервые.
– То, что услышали молодые люди от экскурсовода, впечатлило их и дало повод еще раз задуматься, какие ужасы и боль несет с собой война, – отметили в пресс-службе. – Директор комплекса Артур Зельский посоветовал школьникам и студентам приезжать в комплекс несколько раз в жизни, потому что, только становясь старше, человек способен до конца осознать, насколько это скорбное и важное для людей место.
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники – ведущее высшее учебное заведение страны в области информационных технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций. В его структуру входят 8 факультетов, 32 кафедры, научно-исследовательская часть, институт информационных технологий (2 факультета и 4 кафедры), 2 обособленных структурных подразделения. В вузе получают образование около 16 тысяч человек.
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В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы
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