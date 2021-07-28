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В БГУ стартовали внутренние вступительные испытания

В Белорусском государственном университете сегодня стартовали внутренние вступительные испытания. Они пройдут на восьми факультетах вуза и будут организованы по 23 учебным дисциплинам. Такой информацией поделились в пресс-службе вуза.


На факультетах журналистики и социокультурных коммуникаций для поступающих на специальности "журналистика" (по направлениям) и "дизайн" (по направлениям) соответственно вступительные испытания организуются по дисциплине "творчество". На ФСК задание по рисунку абитуриентам предложат выполнить 28 и 29 июля, а по композиции – 30 и 31 июля. Для тех, кто поступает на сокращенный срок обучения, эти же испытания организуют 1 и 3 августа. Творческое сочинение на ФЖ абитуриенты напишут 28, 30 июля и 1 августа, а творческое тестирование – 30 июля, 1 и 3 августа. Для ребят, которые поступают на журфак заочно, вступительные испытания организуют 1 и 3 августа.

На филологическом факультете 29 июля экзамен по русской литературе организуют для абитуриентов специальности "русская филология". В этот же день состоится вступительное испытание по белорусской литературе для поступающих на специальность  "белорусская филология". По этим же дисциплинам 30 июля состоится экзамен для поступающих на специальность "славянская (славянская и русская) филология", "славянская (славянская и белорусская) филология" соответственно.

Для поступающих на заочную сокращенную форму обучения вступительные испытания пройдут на факультетах: историческом, юридическом, экономическом, философии и социальных наук, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова.

Абитуриентов истфака, подавших документы на специальность "документоведение", ждут экзамены 28 и 31 июля по дисциплинам "документационное обеспечение управления" и "архивоведение" соответственно.

На ФФСН абитуриентам специальности "социальная работа (по направлениям)" предстоит пройти экзамены по дисциплинам "анатомия, физиология и гигиена" и "основы психологии". Организуются они 31 июля и 2 августа соответственно.

Вступительные испытания на экономическом факультете пройдут 29 июля по дисциплине "экономика организации" и 1 августа по дисциплине "бухгалтерский учет" для абитуриентов специальности "финансы и кредит". Для будущих экономистов-менеджеров помимо испытания по первой дисциплине 28 июля предусмотрен экзамен 31 июля по основам менеджмента.

В МГЭИ им. А.Д. Сахарова абитуриентам специальности "медицинская экология" 31 июля необходимо выполнить задания по анатомии человека, а 2 августа – по дисциплине "внутренние болезни". Вступительные испытания на специальность "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" включают экзамены 1 августа – по основам электротехники, 3 августа – по основам инженерной графики.

Абитуриентов юридического факультета специальности "правоведение" ждут с следующие экзамены: 29 июля – по общей теории права, 1 августа – по гражданскому праву. По этим же предметам предстоит пройти вступительные испытания поступающим на эту же специальность на дневную сокращенную форму обучения. Пройдут они 28 и 31 июля.

Все экзамены организуются в письменной форме, кроме вступительных испытаний по белорусской и русской литературам на филологическом, а также творческого тестирования на факультете журналистики. Накануне для абитуриентов проводятся консультации. Начало всех экзаменов в 9:00.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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