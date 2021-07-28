В БГУ стартовали внутренние вступительные испытания

На факультетах журналистики и социокультурных коммуникаций для поступающих на специальности "журналистика" (по направлениям) и "дизайн" (по направлениям) соответственно вступительные испытания организуются по дисциплине "творчество". На ФСК задание по рисунку абитуриентам предложат выполнить 28 и 29 июля, а по композиции – 30 и 31 июля. Для тех, кто поступает на сокращенный срок обучения, эти же испытания организуют 1 и 3 августа. Творческое сочинение на ФЖ абитуриенты напишут 28, 30 июля и 1 августа, а творческое тестирование – 30 июля, 1 и 3 августа. Для ребят, которые поступают на журфак заочно, вступительные испытания организуют 1 и 3 августа.На филологическом факультете 29 июля экзамен по русской литературе организуют для абитуриентов специальности "русская филология". В этот же день состоится вступительное испытание по белорусской литературе для поступающих на специальность "белорусская филология". По этим же дисциплинам 30 июля состоится экзамен для поступающих на специальность "славянская (славянская и русская) филология", "славянская (славянская и белорусская) филология" соответственно.Для поступающих на заочную сокращенную форму обучения вступительные испытания пройдут на факультетах: историческом, юридическом, экономическом, философии и социальных наук, а также в МГЭИ им. А.Д. Сахарова.Абитуриентов истфака, подавших документы на специальность "документоведение", ждут экзамены 28 и 31 июля по дисциплинам "документационное обеспечение управления" и "архивоведение" соответственно.На ФФСН абитуриентам специальности "социальная работа (по направлениям)" предстоит пройти экзамены по дисциплинам "анатомия, физиология и гигиена" и "основы психологии". Организуются они 31 июля и 2 августа соответственно.Вступительные испытания на экономическом факультете пройдут 29 июля по дисциплине "экономика организации" и 1 августа по дисциплине "бухгалтерский учет" для абитуриентов специальности "финансы и кредит". Для будущих экономистов-менеджеров помимо испытания по первой дисциплине 28 июля предусмотрен экзамен 31 июля по основам менеджмента.В МГЭИ им. А.Д. Сахарова абитуриентам специальности "медицинская экология" 31 июля необходимо выполнить задания по анатомии человека, а 2 августа – по дисциплине "внутренние болезни". Вступительные испытания на специальность "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" включают экзамены 1 августа – по основам электротехники, 3 августа – по основам инженерной графики.Абитуриентов юридического факультета специальности "правоведение" ждут с следующие экзамены: 29 июля – по общей теории права, 1 августа – по гражданскому праву. По этим же предметам предстоит пройти вступительные испытания поступающим на эту же специальность на дневную сокращенную форму обучения. Пройдут они 28 и 31 июля.Все экзамены организуются в письменной форме, кроме вступительных испытаний по белорусской и русской литературам на филологическом, а также творческого тестирования на факультете журналистики. Накануне для абитуриентов проводятся консультации. Начало всех экзаменов в 9:00.