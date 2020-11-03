В БГУ реконструировали крупнейший университетский Музей землеведения в Беларуси

Музей располагается на первом этаже факультета географии и геоинформатики БГУ. Он занимает общую площадь размером 211,8 кв. м и состоит из демонстрационного и учебно-методического залов. В первом можно увидеть коллекции минералов и горных пород, самоцветов, аметистов, палеонтологический отдел и экспонаты мамонтовой фауны. Экспонаты во втором соответствуют учебным дисциплинам факультета, таким как «Минералогия», «Палеогеография», «Петрография» и «Палеонтология». Также на базе музея функционирует геммологическая лаборатория, где проводятся работы по определению минералов. Из дополнительного оборудования для удобства посетителей – сенсорные мультимедийные панели и аудиогид.После реконструкции в музее увеличилось количество выставочных образцов – с семи до десяти тысяч. Кстати, всего в фондах музея находится свыше 25 тысяч экспонатов, но посетителям демонстрируют только лучшие из них.– рассказала. –Также редкие находки представлены в палеонтологическом отделе. Это, к примеру, черепа мамонта и шерстистого носорога. Возраст некоторых выставочных образцов доходит до двух миллиардов лет.В будущем музей надеется заполучить и полноценный скелет мамонта. А в ближайших планах – пополнить коллекцию музея редкими железными метеоритами из Швеции весом 128 и 43 кг.– добавила Валентина Смолякова.Фото предоставлены пресс-службой БГУ