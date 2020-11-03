В БГУ реконструировали крупнейший университетский Музей землеведения в Беларуси

Выставочный фонд музея после обновления увеличился с семи до десяти тысяч образцов. Это одно из первых мероприятий по модернизации материально-технической базы к юбилею БГУ – в 2021 году университету исполнится 100 лет. Об этом сообщили sb.by в пресс-службе вуза.
Музей располагается на первом этаже факультета географии и геоинформатики БГУ. Он занимает общую площадь размером 211,8 кв. м и состоит из демонстрационного и учебно-методического залов. В первом можно увидеть коллекции минералов и горных пород, самоцветов, аметистов, палеонтологический отдел и экспонаты мамонтовой фауны. Экспонаты во втором соответствуют учебным дисциплинам факультета, таким как «Минералогия», «Палеогеография», «Петрография» и «Палеонтология». Также на базе музея функционирует геммологическая лаборатория, где проводятся работы по определению минералов. Из дополнительного оборудования для удобства посетителей – сенсорные мультимедийные панели и аудиогид.
После реконструкции в музее увеличилось количество выставочных образцов – с семи до десяти тысяч. Кстати, всего в фондах музея находится свыше 25 тысяч экспонатов, но посетителям демонстрируют только лучшие из них.
– Все, что хранится в музее, представлено в единственном экземпляре, поэтому каждый экспонат уникален, – рассказала заведующая музеем Валентина Смолякова. – Но если говорить о самых ценных, нельзя не упомянуть коллекцию кварцев. В ней больше тысячи экземпляров, один из которых весит 440 кг.
Также редкие находки представлены в палеонтологическом отделе. Это, к примеру, черепа мамонта и шерстистого носорога. Возраст некоторых выставочных образцов доходит до двух миллиардов лет.
В будущем музей надеется заполучить и полноценный скелет мамонта. А в ближайших планах – пополнить коллекцию музея редкими железными метеоритами из Швеции весом 128 и 43 кг.
– Во многом расширение музейных фондов держится на инициативе студентов, сотрудников университета, да и просто неравнодушных посетителей, которые передают нам на хранение ценные экспонаты. Один такой – каменный метеорит прямиком с собственной дачи – нам предложили передать буквально сегодня. Так что в основном музей сейчас получает дарственные образцы, – добавила Валентина Смолякова.
Фото предоставлены пресс-службой БГУ
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