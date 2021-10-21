В БГУ рассказали, как отмечают столетие вуза

О том, какие мероприятия приурочены к 100-летию университета, рассказала его проректор Оксана Здрок в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио.
Проректор пояснила, что дата 30 октября выбрана неслучайно. Именно в этот день сто лет назад начались первые занятия в университете.
– Для нашего вуза важна еще одна дата – 25 февраля 1919 года, когда был издан Декрет ЦИК рабочих, крестьянских и солдатских депутатов ССРБ о создании БГУ. Поэтому у нас есть две значимые даты. Мы долго определяли, когда отмечать день рождения вуза, но все-таки решили связать его с началом практической деятельности и подготовки специалистов, – рассказала она.
По ее словам, подготовка к важному дню была начата давно.
Год назад на заседании совета университета по случаю очередного празднования дня рождения была нажата символическая кнопка старта обратного отсчета дней до юбилея.
– На протяжении года мы проводим праздничные мероприятия. В плане сто позиций. Большая часть мероприятий уже прошла. 29 декабря состоится основное – торжественное заседание совета университета, где будут поощрены сотрудники, которые внесли значимый вклад в развитие университета. К столетию вуза введена новая награда – это нагрудный знак "100 лет БГУ". И теперь она будет вручаться и в этот год, и в последующие годы тем, кто проработал в БГУ более 20 лет и внес вклад в подготовку специалистов и научных кадров, – уточнила Оксана Николаевна.
Она добавила, что помимо традиционных мероприятий, таких как выставки, конференции и встречи выпускников на различных уровнях, есть и неординарные:
– Например, открытие музея истории студенческих общежитий; его могут посетить все желающие, он расположился в общежитии № 11 на проспекте Дзержинского. Там воссоздана обстановка 80-х годов.
– 19 октября прошла эстафета: от здания нашего истфака было пронесено символическое пламя знаний до действующего здания ректората, – добавила она.
Фото из архива БЕЛТА