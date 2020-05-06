В БГУ организовали производство расходных материалов для медиков

В Белгосуниверситете наладили производство расходных материалов для системы здравоохранения.

Процесс изготовления увлажнителей кислорода

«Инициатива принадлежит третьекурсникам механико-математического факультета (ММФ) Александру Кузнецову и Александру Спеваку», — рассказали sb.by в пресс-службе БГУ. Администрация вуза предоставила четыре 3D-принтера для печати деталей аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты.





«За несколько дней выпущено около 200 увлажнителей кислорода и 40 держателей для медицинских масок. Все они были переданы в 10-ю городскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — проинформировали в БГУ.

Крышки для емкости увлажнителя кислорода

Держатели для масок

По просьбе медработников сейчас также ведется производство адаптеров для снорклов — герметичных масок, используемых для искусственной вентиляции легких, обсуждаются условия производства защитных медицинских щитков.

Адаптер для сноркла

В пресс-службе вуза отметили, что все расходы на закупку материалов взяли на себя проявившие инициативу студенты, их поддержали также студенты юрфака БГУ.

Сейчас инициаторы принимают заявки от учреждений здравоохранения со всей страны. Также они ищут волонтеров с личными 3D-принтерами, желающих присоединиться к инициативе. «Волонтерам будут предоставлены все необходимые для печати модели и расходные материалы», — подытожили в вузе.

Фото: БГУ