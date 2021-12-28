В БГУ намечены меры по расширению присутствия в мировом академическом пространстве

Результаты за истекший год и перспективы развития международной деятельности в 2022–2025 годах обсудили на Совете Белорусского государственного университета, сообщили в пресс-службе вуза.

По словам проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Константина Козадаева, главным достижением 2020/2021 учебного года стало вхождение Белгосуниверситета в число 1 процента лучших университетов мира. В числе показательных достижений проректор назвал также открытие новых англоязычных и совместных программ, рост экспорта образовательных услуг, который в этом году составил 14,1 миллиона долларов, что на 41 процент выше плановых цифр. В 2021 году БГУ признан лучшим экспортером образовательных услуг в Беларуси, впервые издание гуманитарного профиля «Журнал БГУ. История» включено в базу Scopus. Важным событием является также выход на образовательный рынок Узбекистана: с ключевыми вузами этой страны подписаны соглашения о сотрудничестве, разработаны дорожные карты по предметному взаимодействию.

Вместе с тем, добавил проректор, в БГУ необходимо сокращать задолженности за обучение среди иностранцев и диспропорции в численности этой категории студентов на различных факультетах.

– проинформировали в пресс-службе. –