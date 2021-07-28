В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место

Стали известны первые итоги вступительной кампании в БГУ, сообщается в пресс-службе университета.
26 июля в 18:00 закончился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания.
На дневную бюджетную форму обучения подано 3142 заявления абитуриентов при плане приема 2199. Средний конкурс – 1,43 человека на место.
Среди абитуриентов, которые подали документы, 75 победителей международных и республиканских олимпиад, которых зачисляют без экзаменов. Окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием – 804, это 25,6% от общего числа. Среди подавших документы также 1474 выпускника (47%) лицеев и гимназий. Число абитуриентов, участвующих в общем конкурсе и имеющих итоговый балл выше 300, – 69,2%. Среди этих абитуриентов 92 человека набрали 100 баллов.
На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сформировались следующие конкурсы: "дизайн (направление – коммуникативный)" – 12 человек на место при плане приема 6, "дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)" – 7,5 (6), "правоведение (на сокращенную форму)" - 3,2 (10).
На заочную бюджетную форму обучения подали документы 404 абитуриента при плане приема 231, конкурс составил 1,75 человека на место. В том числе на сокращенный срок обучения подали документы 223 абитуриента при плане приема 70, конкурс – 3,2 человека на место.
Среди специальностей, по которым проводятся внутренние испытания, самый высокий конкурс – на следующие: "медицинская экология (сокращенный срок обучения)" – 7,8 человека на место при плане 5, "правоведение (сокращенный срок обучения)" – 2,5 (30), "социальная работа (сокращенный срок обучения)" – 4 (4), "менеджмент (сокращенный срок обучения)" – 3,7 (7), "финансы и кредит (сокращенный срок обучения)" – 2,3 (7), "документоведение (сокращенный срок обучения)" – 2,4 (12).
Прием документов на платную форму обучения продлится до 9 августа.
Фото: архив БЕЛТА
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В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место
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