В БГУ чествовали ветеранов и участников Великой Отечественной войны

– У каждого человека, народа есть душа, а значит, есть память, – обратился к участникам мероприятия ректор БГУ Андрей Король. – В памяти всегда сохраняются события, перед которыми необходимо склонить голову и помолчать. Помолчать для того, чтобы почтить великий подвиг, сопоставить себя здесь и сейчас с тем миром, действом, ситуацией, когда творилась история. Это особенно ценно, потому что это дает ориентиры на настоящее и будущее.
Руководитель вуза поблагодарил ветеранов за их мужество и подвиг, пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.
Своими воспоминаниями о страшных событиях Великой Отечественной войны поделился журналист, публицист, доктор исторических наук, профессор Иван Саченко, который более полувека проработал в БГУ. День Победы он встретил шестилетним ребенком в концентрационном лагере Дахау в Германии. Помимо маленького Ивана там находились дети из Польши, Бельгии и других стран, над которыми ежедневно проводились жестокие эксперименты. Выжили единицы. О том суровом времени на лбу Ивана Ивановича осталось напоминание в виде рубца от пули. Тогда он не снял шапку, когда мимо проходил замначальника лагеря, за что тот выстрелил мальчику прямо в голову. «Пуля отрикошетила. Я упал и думал, что меня убили. Немки, работавшие на кухне, забрали меня и прятали две недели», – вспоминает Иван Саченко.
О том, как важно молодежи сегодня напоминать об историческом прошлом, рассказал Альберт Котов, чья жизнь связана с университетом на протяжении более 55 лет. Он также являлся узником одного из фашистских концлагерей. Находясь в почтенном возрасте, сегодня Альберт Иосифович собирает материалы о героях Великой Отечественной войны. В День Победы, по его словам, мы должны чтить не только тех, кто закончил войну, но и тех, кто не дошел не только до 2021 года, но и до 1945-го.
Война коснулась каждой семьи, оставив свой след в человеческих судьбах. Магистрант истфака БГУ Никита Косяк поделился историей своего прадедушки, который воевал и погиб под Кенигсбергом. Молодой историк отметил, что именно историческая память является ключевой тенденцией нашего времени:
– Я как представитель исторического факультета говорю о том, что вся ретроспектива, которая у нас есть, является прогнозирующей на данный момент. Сегодня важно не допустить повторения событий Великой Отечественной войны. Важно чтить и помнить то, что есть сейчас. Для этого существуют такие праздники, даже не праздники, а дни памяти.
Для героев праздника и членов коллектива БГУ в сопровождении духового оркестра МЧС прозвучали музыкальные напоминания о военном времени. Завершилась торжественная часть празднования традиционным возложением цветов к памятнику студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, память героев войны почтили минутой молчания.
Фото: пресс-служба БГУ