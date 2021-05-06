В БГУ чествовали ветеранов и участников Великой Отечественной войны

– обратился к участникам мероприятияРуководитель вуза поблагодарил ветеранов за их мужество и подвиг, пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.Своими воспоминаниями о страшных событиях Великой Отечественной войны поделился, который более полувека проработал в БГУ. День Победы он встретил шестилетним ребенком в концентрационном лагере Дахау в Германии. Помимо маленького Ивана там находились дети из Польши, Бельгии и других стран, над которыми ежедневно проводились жестокие эксперименты. Выжили единицы. О том суровом времени на лбу Ивана Ивановича осталось напоминание в виде рубца от пули. Тогда он не снял шапку, когда мимо проходил замначальника лагеря, за что тот выстрелил мальчику прямо в голову.– вспоминает Иван Саченко.О том, как важно молодежи сегодня напоминать об историческом прошлом, рассказал, чья жизнь связана с университетом на протяжении более 55 лет. Он также являлся узником одного из фашистских концлагерей. Находясь в почтенном возрасте, сегодня Альберт Иосифович собирает материалы о героях Великой Отечественной войны. В День Победы, по его словам, мы должны чтить не только тех, кто закончил войну, но и тех, кто не дошел не только до 2021 года, но и до 1945-го.Война коснулась каждой семьи, оставив свой след в человеческих судьбах.поделился историей своего прадедушки, который воевал и погиб под Кенигсбергом. Молодой историк отметил, что именно историческая память является ключевой тенденцией нашего времени:Для героев праздника и членов коллектива БГУ в сопровождении духового оркестра МЧС прозвучали музыкальные напоминания о военном времени. Завершилась торжественная часть празднования традиционным возложением цветов к памятнику студентам и преподавателям БГУ, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, память героев войны почтили минутой молчания.Фото: пресс-служба БГУ