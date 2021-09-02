В БГТУ пройдут торжества, посвященные открытию военной кафедры

В Белорусском государственном технологическом университете 2 сентября пройдет торжественное мероприятие, посвященное открытию в вузе военной кафедры.





– 2 сентября состоится торжественное собрание, посвященное открытию военной кафедры университета, – проинформировали в пресс-службе БГТУ. – После собрания возле учебного корпуса № 5 будет организована выставка образцов оружия и военной формы.

Срок обучения на военной кафедре составляет 2 года (непрерывно). По окончании курса обучения студенты будут сдавать выпускной экзамен, примут воинскую присягу, и им будет присвоено первое воинское звание лейтенанта запаса.

– Обучение будет проводиться по специальностям «Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений на боевых машинах пехоты» (заказ в 2021 году – 150 человек) и «Организация общевойскового тылового обеспечения» (заказ в 2021 году – 60 человек), – отметили в пресс-службе.

О том, что БГТУ пополнит перечень учреждений высшего и среднего специального образования, в которых проводится обучение на военных кафедрах, стало известно два года назад – это было предусмотрено постановлением Совета Министров от 7 августа 2019 года № 521. К тому времени такие кафедры действовали еще в 12 учреждениях образования, в числе которых БГУ, БНТУ, Белорусская государственная академия авиации, БГМУ, ряд региональных вузов. Ранее сообщалось, что Минобразования разрабатывает новые нормы сетевой формы подготовки специалистов. По замыслу министерства, это должно позволить желающим студентам, которые учатся в гражданских учреждениях высшего образования, где нет военных факультетов или кафедр, проходить подготовку по таким программам в гражданских вузах, где эти факультеты или кафедры есть.

С 1 марта 2021 года в университете начала функционировать военная кафедра. Штат кафедры на 2021/2022 учебный год составляет 9 человек, из них 6 военнослужащих. Согласно разработанным и утвержденным документам, студенты 1-го курса с 4-летним обучением и 2-го курса с 5-летним обучением имеют право участвовать в конкурсе для обучения на военной кафедре. Критериями для участия в конкурсе являются справка о годности для обучения по состоянию здоровья и средний балл за зимнюю экзаменационную сессию.

БГТУ является ведущим в Беларуси и странах СНГ вузом в лесной, химической и полиграфической отраслях. Это базовая организация государств –участников СНГ по образованию в области лесного хозяйства и лесной промышленности, а также полноправный член Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности.