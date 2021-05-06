В БГПУ пройдет II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной»

рассказали в пресс-службе.В фестивальной и конкурсной программе заявлены сольные исполнители, вокальные ансамбли, хоровые коллективы среднего, среднего специального, высшего, дополнительного образования Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Украины, Азербайджанской Республики, Молдовы, Китайской Народной Республики, Израиля, Латвийской Республики.отметили организаторы.На факультете эстетического образования БГПУ осуществляется обучение студентов по специальностям «музыкальное искусство, ритмика и хореография», «музыкальное искусство и мировая художественная культура», «изобразительное искусство и компьютерная графика», «изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы». Программы магистратуры – «Теория и методика преподавания искусства» (музыкальное искусство, изобразительное искусство и черчение, мировая и отечественная культура).