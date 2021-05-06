В БГПУ пройдет II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной»

В Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка 7–11 мая пройдет II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной» в дистанционном формате, сообщили в пресс-службе вуза.
– Инициатором и организатором фестиваля-конкурса является факультет эстетического образования БГПУ, – рассказали в пресс-службе. – Цель мероприятия – сохранение и развитие национальных традиций духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей и студенческой молодежи средствами хорового и вокального искусства.
В фестивальной и конкурсной программе заявлены сольные исполнители, вокальные ансамбли, хоровые коллективы среднего, среднего специального, высшего, дополнительного образования Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Казахстан, Украины, Азербайджанской Республики, Молдовы, Китайской Народной Республики, Израиля, Латвийской Республики.
– Согласно Положению о проведении фестиваля-конкурса, участники исполнят по одному произведению времен Великой Отечественной войны либо посвященному теме Великой Отечественной войны, либо патриотического характера, – отметили организаторы. – Жюри формируется по номинациям из числа ведущих специалистов в области хорового, вокального искусства Республики Беларусь. Выступления участников будут оцениваться по ряду критериев: техническое исполнение (интонация, строй, ансамбль, ритм, фразировка, дикция), художественное исполнение (темп, динамика, интерпретация текста, эмоциональность, выразительность, стилистическая верность, качество звучания), презентация программы (подбор репертуара, сложность, общее впечатление об участнике).
Любопытная деталь: II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной» пройдет в дистанционном формате – его трансляция состоится на YouTube-канале. Подведение итогов конкурса и размещение их на сайте мероприятия состоится 12 мая.
На факультете эстетического образования БГПУ осуществляется обучение студентов по специальностям «музыкальное искусство, ритмика и хореография», «музыкальное искусство и мировая художественная культура», «изобразительное искусство и компьютерная графика», «изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы». Программы магистратуры – «Теория и методика преподавания искусства» (музыкальное искусство, изобразительное искусство и черчение, мировая и отечественная культура).
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В БГПУ пройдет II Международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные войной»
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