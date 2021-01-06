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В БГПУ готовятся к старту 56-го Звездного похода по местам боевой и трудовой славы белорусского народа

Старт 56-му Звездному походу по местам боевой и трудовой славы белорусского народа будет дан в Белорусском государственном педагогическом университете в  конце января, сообщили в пресс-службе вуза.


– С целью гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи в период зимних каникул, с 27 по 29 января, в БГПУ состоится интернациональный 56-й Звездный поход по местам боевой и трудовой славы белорусского народа, – проинформировали в университете. – Планируется, что 8 отрядов, а это более 250 студентов и преподавателей, посетят Дзержинский, Крупский, Любанский, Слуцкий, Солигорский и Червенский районы Минской области, Лидский и Новогрудский районы Гродненской области.

В вузе добавили, что во время похода студенты и преподаватели проведут митинги и возложат цветы к братским могилам воинов и мирных жителей, погибших в годы войны, выступят с концертными программами в учреждениях образования регионов, проведут профориентационные встречи со старшеклассниками, организуют мастер-классы и спортивные соревнования. Вместе с белорусскими студентами в Звездном походе примут участие студенты БГПУ из Китая, России, Туркменистана.

– Торжественный митинг, посвященный старту интернационального 56-го Звездного похода, пройдет 26 января у памятника студентам и преподавателям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном во внутреннем дворике БГПУ, – отметили в пресс-службе.

Старт первому Звездному походу студентов и преподавателей БГПУ по местам боевой и трудовой славы был дан в январе 1965 года. Опыт работы вуза по организации и проведению подобных мероприятий совместно с районными исполнительными комитетами, отделами образования, спорта и туризма, педагогическими коллективами школ, гимназий, школ-интернатов, представителями общественности укрепляет и расширяет образовательные и культурные связи, способствует решению задач гражданско-патриотического воспитания молодежи.

В прошлом году, когда в стране отмечалось 75-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Звездном походе приняли участие более 300 студентов и преподавателей БГПУ, а также студенты Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан), Московского педагогического государственного университета (Российская Федерация), Новосибирского государственного педагогического университета (Российская Федерация), Российского государственного профессионально-педагогического университета (Российская Федерация), Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами (Республика Узбекистан).
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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