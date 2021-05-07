В БГМУ состоялась студенческая конференция в память о погибших медиках Великой Отечественной войны

Важность сохранения памяти о героическом прошлом медиков во время войны отметилаБлагодаря подвижническому труду советских врачей более 70 процентов раненых возвращены в строй в военное время, проведена огромная работа по недопущению эпидемий как среди мирного населения, так и на фронте. Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования проявили медики на поле боя, в медсанбате и во фронтовых госпиталях.подчеркивает. –свое выступление посвятила Герою Советского Союза Борису Ковзану:Научные доклады также подготовили учащиеся Белорусского государственного медицинского университета, Гродненского и Гомельского медвузов.Фото предоставлено БГМУ