В БГМУ состоялась студенческая конференция в память о погибших медиках Великой Отечественной войны

В годы тяжких военных испытаний медики показали себя настоящими патриотами, отдавая все силы, а порой и саму жизнь во имя спасения больных и раненых. Накануне 76-летия Великой Победы студенты ведущих медицинских вузов страны почтили память погибших, выступив с докладами на площадке республиканской научно-публицистической конференции «Подвиг во имя будущего».
Важность сохранения памяти о героическом прошлом медиков во время войны отметила первый проректор БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Мороз:
– Без врачей, фельдшеров, медсестер, санинструкторов и санитаров подвиг советских солдат был бы невозможен. С первых дней они спасали бойцов, не жалея себя, вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна. Все ради достижения одной общей цели – Победы. Мы не должны забывать людей, которые внесли значительный вклад в дело мира, развития нашей страны, потому что без памяти нет будущего.
Благодаря подвижническому труду советских врачей более 70 процентов раненых возвращены в строй в военное время, проведена огромная работа по недопущению эпидемий как среди мирного населения, так и на фронте. Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования проявили медики на поле боя, в медсанбате и во фронтовых госпиталях.
– В историю уходят годы, но не тускнеют события военных лет, – подчеркивает начальник отдела науки министерства здравоохранения Маргарита Досина. – С самого начала на фронт были отправлены наиболее опытные военно-полевые хирурги и высококвалифицированные медсестры. И пока солдаты Красной Армии на передовой сражались за Родину, они пытались вернуть в строй каждого бойца, боролись за жизнь до последнего вздоха: в то время смертность медиков занимала второе место после гибели на полях сражений бойцов стрелковых рот и батальонов.
Студентка лечебного факультета ВГМУ Валерия Бубнова свое выступление посвятила Герою Советского Союза Борису Ковзану:
– Я использовала фрагменты семейного архива, материалы историко-документальных хроник, обращалась к воспоминаниям родственников героя. Великая Отечественная война для белорусского народа – это событие эпохальное и трагическое, и память о нем хочется передать будущим поколениям. Приятно, что студенты ВГМУ способствуют такому важному делу.
Научные доклады также подготовили учащиеся Белорусского государственного медицинского университета, Гродненского и Гомельского медвузов.
Фото предоставлено БГМУ
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В БГМУ состоялась студенческая конференция в память о погибших медиках Великой Отечественной войны
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