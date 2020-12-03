В БГМУ состоялась дискуссионная площадка «Беларусь будущего»

«Беларусь будущего» – именно ее обсуждали сегодня на дискуссионной платформе в Белорусском государственном медицинском университете. Активным студентам-медикам как из минского, так и из гомельского вуза здесь рассказали о работе Молодежного парламента в целом и его комиссии по здравоохранению, спорту и туризму в частности. На встрече также были представители администраций университетов, профкома и советов студенческого и научного сообществ. В общем, беседа получилась обстоятельной.
Для понимания. Молодежный парламент – это консультативно-совещательный орган при Национальном собрании Беларуси, а значит, он может вносить поправки и предложения в законопроекты, а то и вовсе разрабатывать их. В том числе и в области молодежной политики. Именно поэтому очень важно привлекать к этому активных молодых людей, подчеркивает председатель комиссии Молодежного парламента по здравоохранению, спорту и туризму Владислав Волчек:
– Инициатива должна продвигаться снизу. Дискуссионные площадки были для того и созданы, чтобы аккумулировать все предложения, идеи и рекомендации, а потом вносить их на рассмотрение в Парламент. Более того, у нас есть полный карт-бланш на проведение мероприятий с участием парламентариев. Многие проекты, которые рассматриваются по нашим предложениям в Палате представителей, позже реализуются.
Некоторые студенты заинтересовались работой в Молодежном парламенте. А значит, встреча была не напрасной. По словам четверокурсника столичного медуниверситета Дмитрия Бородина, который возглавляет студенческий совет лечебного факультета, с появлением такой дискуссионной площадки у студенчества появилась реальная возможность показать свою заинтересованность и поучаствовать в подобных проектах:
– Более того, это реальная возможность лично для каждого поучаствовать в создании социального благополучия нашего общества в целом. Мне это интересно, поэтому постараюсь принять участие в работе Молодежного парламента следующего созыва.
Во время встречи также обсуждали основные инициативы Молодежного парламента: формирование студенческих волонтерских отрядов для помощи медикам в борьбе с COVID-19, организацию работы студентов в кол-центрах учреждений здравоохранения. Кроме того, креативными молодыми медиками были созданы профилактические проморолики, которые сейчас транслируются в общественном транспорте.
Во ходе обсуждения инновационных студенческих проектов было предложено создать отдельную площадку для продвижения проектов сугубо в сфере здравоохранения. Которые, к примеру, не попали в число финалистов конкурса «100 идей для Беларуси» или же по каким-то причинам не смогли принять в нем участие. Предполагается, что конкурс будет проходить ежегодно с привлечением инвесторов. Принять участие в нем смогут все медицинские вузы страны.
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В БГМУ состоялась дискуссионная площадка «Беларусь будущего»
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Фото: Александр КУШНЕР