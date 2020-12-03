В БГМУ состоялась дискуссионная площадка «Беларусь будущего»

Для понимания. Молодежный парламент – это консультативно-совещательный орган при Национальном собрании Беларуси, а значит, он может вносить поправки и предложения в законопроекты, а то и вовсе разрабатывать их. В том числе и в области молодежной политики. Именно поэтому очень важно привлекать к этому активных молодых людей, подчеркиваетНекоторые студенты заинтересовались работой в Молодежном парламенте. А значит, встреча была не напрасной. По словам, который возглавляет студенческий совет лечебного факультета, с появлением такой дискуссионной площадки у студенчества появилась реальная возможность показать свою заинтересованность и поучаствовать в подобных проектах:Во время встречи также обсуждали основные инициативы Молодежного парламента: формирование студенческих волонтерских отрядов для помощи медикам в борьбе с COVID-19, организацию работы студентов в кол-центрах учреждений здравоохранения. Кроме того, креативными молодыми медиками были созданы профилактические проморолики, которые сейчас транслируются в общественном транспорте.Во ходе обсуждения инновационных студенческих проектов было предложено создать отдельную площадку для продвижения проектов сугубо в сфере здравоохранения. Которые, к примеру, не попали в число финалистов конкурса «100 идей для Беларуси» или же по каким-то причинам не смогли принять в нем участие. Предполагается, что конкурс будет проходить ежегодно с привлечением инвесторов. Принять участие в нем смогут все медицинские вузы страны.