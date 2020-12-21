В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом

Они помогают не ради материальных поощрений, хороших отметок или слов благодарности. Они выходят на дежурства и берут дополнительные смены, не жалея времени и сил, только ради одного – спасения пациентов. Студенты Белорусского государственного медуниверситета в это непростое время заявили о себе очень громко и доказали, что на них может положиться вся страна. За преданность идеалам профессии, мужество и талант им вручили благодарности и почетные грамоты.Пандемия коронавируса бросила вызов всей Беларуси – без помощи студентов нашим медикам пришлось бы совсем непросто. Самоотверженностью молодежи остается только восхищаться, подчеркнулучится на 4-м курсе лечебного факультета и уже почти два месяца работает в колл-центре 35-й городской поликлиники. Медицинский вуз она выбрала не случайно – определиться с профессией помогла мама, которая работает в онкодиспансере.Благодарность получил и первокурсник лечфака. Он уже давно работает на девятой подстанции городской станции скорой помощи в кардиореанимационной бригаде. Такой юный и уже медик, удивитесь вы. Оказывается, Владислав поступил в БГМУ после окончания медицинского колледжа:Активность студентов отметил и. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация – испытание для всех.