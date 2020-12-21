В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом

В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые наравне с опытными врачами помогают пациентам с коронавирусом вернуться домой здоровыми.
Они помогают не ради материальных поощрений, хороших отметок или слов благодарности. Они выходят на дежурства и берут дополнительные смены, не жалея времени и сил, только ради одного – спасения пациентов. Студенты Белорусского государственного медуниверситета в это непростое время заявили о себе очень громко и доказали, что на них может положиться вся страна. За преданность идеалам профессии, мужество и талант им вручили благодарности и почетные грамоты.
Пандемия коронавируса бросила вызов всей Беларуси – без помощи студентов нашим медикам пришлось бы совсем непросто. Самоотверженностью молодежи остается только восхищаться, подчеркнул ректор БГМУ Сергей Рубникович:
– Около 1200 обучающихся в нашем вуза работают в практическом здравоохранении, их поддержка в это непростое время очень важна. Большинство ребят трудятся в больницах и поликлиниках по личной инициативе, а некоторые проходят производственную практику. Отмечу, что студенты получили все выплаты, которые положены государством за работу в условиях коронавируса. Время от времени мы посещаем клиники и общаемся с главными врачами. Приятно, что руководители медучреждений хвалят наших студентов, говорят, что с их приходом у опытных врачей открылось второе дыхание. Именно это стало поводом сказать им спасибо.
Марина Кудласевич учится на 4-м курсе лечебного факультета и уже почти два месяца работает в колл-центре 35-й городской поликлиники. Медицинский вуз она выбрала не случайно – определиться с профессией помогла мама, которая работает в онкодиспансере.
– Я с детства понимала, что хочу помогать людям, спасать жизни. Поэтому когда узнала, что могу помочь медикам бороться с коронавирусом, без раздумий согласилась. В колл-центре работать сложно, но интересно: пациенты звонят, чтобы узнать результат мазка, задают вопросы по профилактике COVID-19. В первые дни было страшно, но меня окружает отзывчивый коллектив, который всегда рядом. Работа в поликлинике помогла получить важный опыт в общении с пациентами. А еще я поняла, что нахожусь именно там, где нужно, и в очередной раз влюбилась в свою профессию. Очень приятно, что университет и комитет по здравоохранению Мингорисполкома отметил меня и однокурсников высокой наградой. Мы рады помогать коллегам и быть полезными людям.
Благодарность получил и первокурсник лечфака Владислав Телятников. Он уже давно работает на девятой подстанции городской станции скорой помощи в кардиореанимационной бригаде. Такой юный и уже медик, удивитесь вы. Оказывается, Владислав поступил в БГМУ после окончания медицинского колледжа:
– Я с детства мечтал работать врачом, – признается молодой человек. – Во время пандемии нагрузка на медперсонал в разы увеличилась, поэтому помощь студентов крайне необходима. Здорово, что так много ребят откликнулись, благодаря этому ни один человек не останется без качественной медицинской помощи. А для нас, студентов, это крайне важный опыт, который сильно пригодится в будущем. Стараюсь не унывать, даже когда очень сложно, потому что знаю: сейчас мы нужны людям. Надеюсь, вместе победим! Очень благодарен руководству вуза за то, что нас стараются мотивировать и поддерживают наше желание помогать людям.
Активность студентов отметил и Алексей Волотовский, декан лечебного факультета. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация – испытание для всех.
– Нашими студентам не в новинку работать в учреждениях здравоохранения в период подъема ОРВИ и гриппа, поэтому и сейчас они не смогли остаться в стороне. Причем старшим коллегам помогают не только студенты 4-х, 5-х и 6-х курсов, но и первокурсники. Мы приятно удивлены, что они сами изъявили желание поработать санитарами в больницах, поддержать опытных медиков и набраться опыта. Я горжусь нашими студентами и очень радуюсь их наградам.
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В БГМУ наградили более тысячи студентов, которые помогают пациентам с коронавирусом
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК