В БГМУ более чем 600 студентам вручили благодарственные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом

Ребят, которые сегодня на передовой борьбы с COVID-19, немало – свыше 600. Поэтому награждение растянулось на несколько дней. Сегодня, например, благодарности вручали студентам лечебного, педиатрического, медико-профилактического и других факультетов.– рассказывает шестикурсница Ольга Осипенок.К непростому режиму работы привык и одногруппник Ольги Алексей Ошуркевич:Ректор БГМУ Сергей Рубникович, вручая благодарности, отметил, что гордится своими студентами, потому что медицинский профиль – один из самых сложных:Кстати, родители добровольцев тоже получат благодарственные письма. По мнению ректора, это хороший мотивационный фактор: