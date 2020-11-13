В БГМУ более чем 600 студентам вручили благодарственные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом

Студенты Белорусского государственного медицинского университета не раз доказывали, что готовы бороться с коронавирусной инфекцией вместе с опытными врачами. Их самоотверженность не осталась незамеченной. Будущие медики получили благодарственные грамоты.
Ребят, которые сегодня на передовой борьбы с COVID-19, немало – свыше 600. Поэтому награждение растянулось на несколько дней. Сегодня, например, благодарности вручали студентам лечебного, педиатрического, медико-профилактического и других факультетов.
– Когда осенью ситуация с ковидом обострилась, мы с однокурсниками решили помочь минским центрам гигиены и эпидемиологии, – рассказывает шестикурсница Ольга Осипенок. – Распределились по районам. Мне достался Партизанский. Утром в центрах проводим расследование случаев коронавирусной инфекции у пациентов, выявляем контактных лиц, направляем информацию в поликлиники, а днем – учимся.
К непростому режиму работы привык и одногруппник Ольги Алексей Ошуркевич:
– Мы сплотились, чтобы внести свой вклад в общее дело. Для центров гигиены и эпидемиологии это хорошее подспорье, а для нас возможность на практике отработать то, чему учились в университете. Многие наши коллеги сейчас работают без выходных: свободных рук не хватает. Осенью же в каждый центр гигиены пришло по восемь –десять студентов. Таким образом, мы снижаем их загруженность, им уже чуть-чуть полегче. А ведь помимо коронавирусной инфекции есть и другие.
Ректор БГМУ Сергей Рубникович, вручая благодарности, отметил, что гордится своими студентами, потому что медицинский профиль – один из самых сложных:
– Я считаю, что наши студенты – одни из лучших. Сегодня они, помимо учебы, добровольно оказывают медицинскую помощь в качестве младшего и среднего медицинского персонала. Это дорогого стоит. Благодарности будут занесены в личные дела студентов, они также повлияют, например, на субординатуру и распределение.
Кстати, родители добровольцев тоже получат благодарственные письма. По мнению ректора, это хороший мотивационный фактор:
– Родители должны знать о том, что их дети занимают активную позицию. Кроме того, успевают хорошо учиться, заниматься наукой, общественной деятельностью, спортом. Многие уже работают в лечебных учреждениях. Молодцы!
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В БГМУ более чем 600 студентам вручили благодарственные грамоты за вклад в борьбу с коронавирусом
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