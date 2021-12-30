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  2. В Бешенковичском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Бешенковичском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

Авария произошла вечером 29 декабря в деревне Пятигорск, сообщает БЕЛТА


На 43-м км дороги Р113 Сенно – Бешенковичи – Ушачи неизвестный сбил 33-летнего пешехода. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерь человека) УК. Проводится проверка. 

Следователи просят очевидцев трагедии откликнуться и сообщить им интересующие сведения по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (8-033) 399-80-44 (круглосуточно).
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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