В Бешенковичском районе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии

На 43-м км дороги Р113 Сенно – Бешенковичи – Ушачи неизвестный сбил 33-летнего пешехода. В результате ДТП от полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель скрылся с места происшествия.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерь человека) УК. Проводится проверка.Следователи просят очевидцев трагедии откликнуться и сообщить им интересующие сведения по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области (8-033) 399-80-44 (круглосуточно).