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  2. В Бешенковичском районе произошел второй пожар за сутки: погиб человек

В Бешенковичском районе произошел второй пожар за сутки: погиб человек

В Бешенковичском районе за сутки спасатели ликвидировали два пожара. К сожалению, не обошлось без трагических случаев. 


Сообщение о пожаре в агрогородке Островно поступило в службу спасения 26 августа около 6:30. По приезде подразделений наблюдалось сильное задымление внутри дома. 

– В результате возгорания погиб хозяин 1977 года рождения. Он работал механизатором СУП "Вядерево", проживал один. Проводится проверка, рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщила sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС София Глинская. 

Второй случай произошел в деревне Заручевье того же района. 
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