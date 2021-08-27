В Бешенковичском районе произошел второй пожар за сутки: погиб человек

В Бешенковичском районе за сутки спасатели ликвидировали два пожара. К сожалению, не обошлось без трагических случаев.
Сообщение о пожаре в агрогородке Островно поступило в службу спасения 26 августа около 6:30. По приезде подразделений наблюдалось сильное задымление внутри дома.
– В результате возгорания погиб хозяин 1977 года рождения. Он работал механизатором СУП "Вядерево", проживал один. Проводится проверка, рассматриваемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, – сообщила sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС София Глинская.
Второй случай произошел в деревне Заручевье того же района.