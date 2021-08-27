Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.96
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Бешенковичском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер

В Бешенковичском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер

Трагедия случилась 26 августа в деревне Заручевье. 

Подписаться

В 21:53 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме.

– По приезду подразделений наблюдалось открытое горение жилого строения. На пожаре погиб хозяин 1953 года рождения. Мужчина пенсионер, проживал один. В результате возгорания огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, – рассказала подробности sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС София Глинская. 

Видео: МЧС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы