В Бешенковичском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер

Трагедия случилась 26 августа в деревне Заручевье.
В 21:53 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилом доме.
– По приезду подразделений наблюдалось открытое горение жилого строения. На пожаре погиб хозяин 1953 года рождения. Мужчина пенсионер, проживал один. В результате возгорания огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, – рассказала подробности sb.by официальный представитель Витебского областного управления МЧС София Глинская.
Видео: МЧС