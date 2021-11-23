В Бешенковичском районе при пожаре в доме погиб мужчина

Трагедия произошла 22 ноября в деревне Сокорово, сообщает Витебское областное управление МЧС.
В 4.36 спасателям поступило сообщение о возгорании дома по ул. Центральной. По приезде подразделений МЧС наблюдалось открытое горение строения, обрушились кровля и потолочное перекрытие.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в коридоре хозяина дома 1958 года рождения без признаков жизни.
В результате происшествия огнем уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество.
Проводится проверка. Причины пожара и гибели устанавливаются.