В Берлине возобновляют работу музеи, библиотеки и парикмахерские

В столице Германии — очередная стадия ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией нового коронавируса. С понедельника начинают работать музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские. Также возобновляются религиозные службы — число участников не должно превышать 50 человек, разрешены демонстрации также с числом участников до 50 человек, чаще начнет ходить общественный транспорт.
На прошлой неделе в Берлине открылись торговые центры, детские площадки и зоопарки.
В то же время сохраняются строгие меры гигиены. Музеи можно посещать при наличии маски и с соблюдением дистанции в полтора метра, передает ТАСС. В некоторые выставочные залы можно попасть только при предварительной регистрации.
На минувшей неделе в некоторых федеральных землях Германии открылись начальные и средние классы школ. В Берлине с сегодняшнего дня за парты сядут старшеклассники.
По сохраняется запрет на работу кафе, ресторанов, баров, спортивных залов, бассейнов и так далее.
За все время эпидемии в Германии заразились коронавирусом более 162 тысяч человек.
Фото: pixabay