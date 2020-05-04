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В Берлине возобновляют работу музеи, библиотеки и парикмахерские

В столице Германии — очередная стадия ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией нового коронавируса. С понедельника начинают работать музеи, выставочные залы, мемориальные комплексы, библиотеки и парикмахерские. Также возобновляются религиозные службы — число участников не должно превышать 50 человек, разрешены демонстрации также с числом участников до 50 человек, чаще начнет ходить общественный транспорт.


На прошлой неделе в Берлине открылись торговые центры, детские площадки и зоопарки.

В то же время сохраняются строгие меры гигиены. Музеи можно посещать при наличии маски и с соблюдением дистанции в полтора метра, передает ТАСС. В некоторые выставочные залы можно попасть только при предварительной регистрации.

На минувшей неделе в некоторых федеральных землях Германии открылись начальные и средние классы школ. В Берлине с сегодняшнего дня за парты сядут старшеклассники.

По сохраняется запрет на работу кафе, ресторанов, баров, спортивных залов, бассейнов и так далее.

За все время эпидемии в Германии заразились коронавирусом более 162 тысяч человек.

Фото: pixabay

 

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