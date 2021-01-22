Берлинский карнавал культур, на который собирались сотни тысяч человек, отменен из-за распространения COVID-19, передает РИА Новости со ссылкой на местные власти.
– Администрация района Фридрихсхайн-Кройцберг единогласно приняла решение, что из-за пандемии коронавируса весной и летом 2021 никакие крупные мероприятия или праздники не могут проводиться в общественных местах на улицах и в парках района, – РИА Новости приводит цитату из пресс-релиза.
Карнавал культур в Берлине проводится с 1996 года. В 2020 году он также не состоялся из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
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В Берлине из-за пандемии коронавируса отменили карнавал культур
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