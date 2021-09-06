В Березовском районе прошли раскопки захоронения времен Великой Отечественной войны

Расследуя уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, прокуроры Брестской области выявили 18 ранее неизвестных мест уничтожения мирного населения. Одно из них – в деревне Шилин Березовского района, где на днях работали военнослужащие 52-го отдельного поискового батальона с участием сотрудников Следственного комитета, прокуратуры и Госкомитета судебных экспертиз. Из земли достали костные останки, заключение по которым будет дано после экспертизы.





Со слов сельчан, трагедия случилась на Рождество 1943 года. Поводом к расправе гитлеровцев над мирными жителями якобы послужили гильзы, найденные в деревне. Расстреляли всех, кто не успел спрятаться на хуторах.

– В каждом районе проводится работа по поиску неучтенных захоронений, – сообщила Ирина Грачева, старший помощник прокурора Брестской области.





Помогают местные жители, сельсоветы. Каждый факт проверяется – изучаются архивные материалы, опрашиваются люди. Всего установлено более 1400 человек – очевидцев злодеяний. Все найденные в Брестской области места предполагаемых захоронений поставлены на первичный учет в военкоматах и местных исполнительных и распорядительных органах, в перспективе будут проведены поисковые работы.