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  2. В Березовском районе приступили к очистке русла реки Кречет

В Березовском районе приступили к очистке русла реки Кречет

Речка Кречет для Березы не просто водоем, делящий райцентр на две части. По отзывам многих жителей, это достопримечательность города, которая уже немало лет имеет неприглядный вид. Воды практически не видно из-за густых камышей, на берегах разросся кустарник. А ведь когда-то в реке Кречет ловили рыбу, плавали на лодках. Разливаясь, она затапливала близлежащие подворья.


Руководство района проблемой озадачено давно и предпринимает конкретные шаги по ее решению. УП "Березовское предприятие мелиорационных систем" приступило к работам по очистке русла реки. Первый этап — удаление прибрежных деревьев, кустов и другой растительности. Затем со дна будут подняты илистые отложения, толщина которых местами достигает двух метров.

— На нашу инициативу по очистке Кречета откликнулась компания "Кока-Кола Бевриджиз Беларусь", выделив грант в 26 тысяч долларов США, — пояснил председатель Березовского райисполкома Леонид Мартынюк. — Сумму, эквивалентную 7 тысячам долларов США, направляем из районного бюджета. Необходимо благоустроить участок реки протяженностью около 6 километров. В этом году планируем привести в порядок примерно половину этого расстояния. Работы начаты, к лету их намерены завершить.


Компания "Савушкин продукт" поможет с благоустройством Центрального парка Березы, часть которого входит в прибрежную зону. В расположенных рядом с рекой районах ведут многоквартирную застройку. Одно из условий — благоустройство прилегающей территории. Когда работы будут завершены, горожане получат красивую набережную.


Расчистку реки от ила проведут в пределах существующего русла без расширения, чтобы не допустить понижения уровня воды. Несколько лет назад Кречет прочищали на одном из участков. Из-за маловодности реки зарастание возобновилось. Коммунальные службы скашивают камыши, однако этого недостаточно. На наиболее сложных дистанциях реки нужно убрать иловые напластования, углубив русло.

Фото Николая Синкевича


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