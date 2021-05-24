Пенсионер погиб при пожаре в собственном доме в Березовском районе.
Фото: БЕЛТА
Инцидент произошел 24 мая в деревне Шилин. В 1:43 спасателям поступило сообщение от дежурной медсестры отделения скорой помощи об обнаружении погибшего в жилом доме с признаками пожара.
– Горение было ликвидировано соседом, поэтому подразделения МЧС не вызывались. В результате пожара огнем поврежден матрац, пол, закопчены стены и потолок в комнате. В доме проживал мужчина 1960 года рождения. Причина возгорания устанавливается, – сообщила sb.by официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.
Опубликовано:
564
В Березовском районе при пожаре в собственном доме погиб пенсионер
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter