В Березовке мотоциклист, пытаясь скрыться от милиции, сбил ребенка

Инцидент произошел 9 мая в 22:17 в Березовке. 39-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей и на скорости около 50 км/ч выехал на центральную аллею парка им.Ленина. В тот момент там проходили праздничные мероприятия. В результате мотоциклист сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил повреждения, относящиеся к категории тяжких.–сообщила sb.by. –