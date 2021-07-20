Прокуратура Гродненской области направила в суд Лидского района уголовное дело о ДТП, в котором пострадал ребенок.
Инцидент произошел 9 мая в 22:17 в Березовке. 39-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей и на скорости около 50 км/ч выехал на центральную аллею парка им.Ленина. В тот момент там проходили праздничные мероприятия. В результате мотоциклист сбил 12-летнего мальчика. Ребенок получил повреждения, относящиеся к категории тяжких.
– Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе превысила 1,72 промилле, в крови – 2,19. На момент аварии мотоциклист перевозил свою супругу. В результате ДТП женщина также получила телесные повреждения, –сообщила sb.by официальный представитель прокуратуры Гродненской области Татьяна Невмержицкая. – Водитель заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси. Ранее мужчина судим не был.
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В Березовке мотоциклист, пытаясь скрыться от милиции, сбил ребенка
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