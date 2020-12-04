В Березинском заповеднике соорудили искусственные гнездовья для редкого вида сов

Сотрудники Березинского биосферного заповедника построили искусственные гнездовья для длиннохвостой неясыти – редкого вида сов, занесенного в Красную книгу Беларуси.
– Работниками столярного цеха заповедника под руководством научных сотрудников изготовлены десять гнездовий для длиннохвостой неясыти, – проинформировали в природоохранном учреждении. – Этот вид сов занесен в Красную книгу Республики Беларусь и встречается преимущественно в северной части страны, в том числе и на территории ГПУ «Березинский биосферный заповедник».
По словам специалистов, длиннохвостая неясыть, как и остальные совы, своих жилищ не строит. Она занимает старые брошенные гнезда хищных птиц (чаще всего –обыкновенного канюка), а также гнездится в дуплах на высоте от 3,5 до 17 м. Однако в молодых лесах птица не всегда может найти подходящее по размеру естественное место для устройства гнезда – крупную полость в дереве либо дупло. Вероятно, именно наличие места для размножения является для нее лимитирующим фактором при выборе места обитания.
– Тем не менее неясыти охотно занимают искусственные гнездовья в виде закрытых деревянных ящиков и хорошо там гнездятся, – добавили в заповеднике. – Построенные гнездовые ящики, похожие на крупные скворечники, будут развешены сотрудниками научного отдела на территории ЭЛОХ «Барсуки». Длиннохвостая неясыть предпочитает гнездиться в черноольшаниках на участках, которые граничат с болотами и другими открытыми пространствами и удобны для охоты. Именно в таких кормовых местах и будут размещаться искусственные гнездовья, которые прослужат птицам несколько лет.
Государственной программой «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы, подпрограммой «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» в целях развития системы особо охраняемых природных территорий предусмотрено создание искусственных гнездовий для птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу. Цель – увеличение численности и укрепление популяции.
– Изготовление гнездовий и привлечение в них сов – эффективный способ их охраны, – подчеркивают в заповеднике.
Кстати, установка данных сооружения для этой ночной охотницы на высоте около 10 метров над землей – непростое и рискованное дело. Однако надеемся, что ожидаемый результат, который удастся увидеть только в конце следующей весны, будет того стоить.
Фото: Березинский биосферный заповедник
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В Березинском заповеднике соорудили искусственные гнездовья для редкого вида сов
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