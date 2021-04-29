В Березинском заповеднике развернута сеть феромонного надзора за вредителями леса

Сеть феромонного надзора за особо опасными вредителями леса развернута на территории Березинского биосферного заповедника, сообщили в природоохранном учреждении.
– В ГПУ «Березинский биосферный заповедник» организована сеть феромонного надзора за короедом-типографом, вершинным и шестизубчатым короедами, обыкновенным сосновым пилильщиком, – проинформировали в заповеднике. – Феромонный надзор основан на применении синтетических феромонных препаратов, являющихся аналогом природных веществ, привлекающих насекомых.
Специалисты уточнили, что целью феромонного надзора является получение количественных и качественных данных, позволяющих прогнозировать изменение состояния насаждений и численности вредных насекомых, определять угрозу жизнеспособности насаждений, выявлять на ранних стадиях признаки возникновения очагов массового размножения вредителей, своевременно принимать решения по защите лесов от повреждений, сохранять их устойчивость и продуктивность.
По последним данным, список короедов Березинского заповедника включает 29 видов.
– С начала 2000-х годов, после обнаружения на территории заповедника признаков усыхания еловых древостоев и развития в отдельных местах очагов стволовых вредителей, были начаты комплексные исследования и мониторинг экосистемы еловых лесов особо охраняемых природных территорий, – рассказали специалисты. – С этого момента силами научного и лесного отделов природоохранного учреждения проводится постоянный феромонный мониторинг численности короеда-типографа. А в 2018 году в сосновых лесах Березинского лесничества ЭЛОХ «Барсуки» и на территории Паликского лесничества заповедника были обнаружены признаки поражения другим видом – вершинным короедом. За выявленными участками ведется постоянное наблюдение.
Березинский заповедник – полигон для научных исследований не только для самих его сотрудников, но и для других ученых. В частности, в прошлом году исследования проводила аспирант лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Ирина Пашкевич, работающая над диссертацией по теме «Структура сообществ жуков-короедов в лесных биоценозах Беларуси».
Леса Березинского биосферного заповедника представлены четырьмя основными генетическими группами лесных формаций: бореальные хвойные (53,1 процента лесопокрытой площади), широколиственные (0,7 процента), лиственные болотные (35,6 процента) и лиственные вторичные (10,6 процента).
Фото: БЕЛТА
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В Березинском заповеднике развернута сеть феромонного надзора за вредителями леса
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