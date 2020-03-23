В Березинском заповеднике принимают меры предосторожности в связи с установлением пожароопасного сезона

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БЕЛТА

, — проинформировали в администрации.В пожароопасный период запрещается разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1-го класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. Допускается лишь разведение костров, в том числе с использованием мангалов, барбекю, грилей, газовых плит и т. п. на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной — очищенной до минерального слоя почвы — полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. По миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления.Запрещается также оставлять горящие спички, окурки, применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, иными горючими веществами бумагу, ткань, паклю, вату и др.В администрации заповедника также напомнили, что возбраняется заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях, использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.Под запретом незаконный выжиг сухой травы на землях лесного фонда, хранение на противопожарных разрывах и заслонах, минерализованных полосах и т. п. лесопродукции., — предупреждают посетителей в заповеднике. —В Березинском заповеднике также напомнили, что с 28 марта по 4 апреля пройдет добровольная республиканская акция «Неделя леса — 2020». В ней может принять участие любой желающий: