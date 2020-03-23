В Березинском заповеднике принимают меры предосторожности в связи с установлением пожароопасного сезона

В Березинском биосферном заповеднике объявлен пожароопасный период, сообщили в природоохранном учреждении.
Фото: архив БЕЛТА
— В связи с установившейся природной пожарной опасностью и наступлением пожароопасного сезона ГПУ «Березинский биосферный заповедник» издало приказ «Об установлении пожароопасного сезона 2020 года», — проинформировали в администрации.
В пожароопасный период запрещается разводить костры в хвойных несомкнувшихся древостоях и молодняках 1-го класса возраста, на участках поврежденного леса (ветровал и бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. Допускается лишь разведение костров, в том числе с использованием мангалов, барбекю, грилей, газовых плит и т. п. на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной — очищенной до минерального слоя почвы — полосой шириной не менее 0,25 м, а также в местах, исключающих повреждение огнем крон, стволов и корневых лап растущих деревьев, кроме запрещенных участков. По миновании надобности костер должен быть потушен до полного прекращения тления.
Запрещается также оставлять горящие спички, окурки, применять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленные или пропитанные легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, иными горючими веществами бумагу, ткань, паклю, вату и др.
В администрации заповедника также напомнили, что возбраняется заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, а также при работающих двигателях, использовать машины с неисправностями, приводящими к вытеканию легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.
Под запретом незаконный выжиг сухой травы на землях лесного фонда, хранение на противопожарных разрывах и заслонах, минерализованных полосах и т. п. лесопродукции.
— Где бы вы ни оставались на отдых — в лесу, у речки, озера, — соблюдайте чистоту и правила пожарной безопасности, — предупреждают посетителей в заповеднике. — Уходя с места отдыха, уберите за собой все пищевые отходы и другой мусор в специально оборудованные места.
В Березинском заповеднике также напомнили, что с 28 марта по 4 апреля пройдет добровольная республиканская акция «Неделя леса — 2020». В ней может принять участие любой желающий:
— Для этого нужно обратиться в лесничества заповедника либо приемную нашего учреждения — там укажут место проведения акции. Вы получите орудия труда и четкие инструкции от работников заповедника, что и как нужно правильно делать.
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В Березинском заповеднике принимают меры предосторожности в связи с установлением пожароопасного сезона
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