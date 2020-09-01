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В Березинском заповеднике получены первые партии цветочного меда, получившего статус фирменного

В Березинском биосферном заповеднике в нынешнем сезоне явно решили сделать ставку на сладкую и полезную природную продукцию. Вслед за открывшимся в августе на территории природоохранного учреждения «Музеем меда» здесь решили представить новую разновидность сувенирной продукции – мед «Березинский-биосферный».

Фото: pixabay.com

– Инициатива появления этого меда принадлежит крестьянскому фермерскому хозяйству «Медовая семья» – команда пчеловодов и их помощников из Гродненской области занимаются пчелами на профессиональной основе уже более 10 лет, – проинформировали в заповеднике. – Благодаря их усилиям у границ заповедника создано 800 пчелиных семей. В каждом из 800 ульев живут здоровые и сильные пчелы. Здесь, в одном из самых экологически чистых мест Беларуси, образовано 20 пасек. Они размещены вдоль русла реки Березина, в лесных массивах и на пойменных лугах, вдали от крупных дорог и сельскохозяйственных полей.

Сезон медосбора подходит к концу, и в августе были получены первые партии цветочного меда высочайшего качества.

– «Заповедный» мед – это проверенный и чистый продукт, органический и на все 100% натуральный – без добавок, консервантов и вредных пестицидов, – отмечают в природоохранном учреждении. – Необычная сувенирная продукция расфасовывается в 600-граммовые баночки. Мед, сочетающий в себе вкус пчелиных сот и запах цветов с пойменных лугов заповедника, пользуется повышенным спросом у тех, кто посещает заповедник.

Что касается «Музея меда», то он был открыт в Березинском биосферном заповеднике 14 августа – в день празднования Медового Спаса. Он призван выполнять задачу экологического воспитания граждан разных возрастных категорий, приобщать людей к пчеловодству и потреблению целебного и вкусного меда. Кроме того, посетители знакомятся с таинственным и интересным миром пчел, имеют возможность попробовать на вкус мед с разных растений, проследить историю дружбы человека и пчелы. Для создания музея использовались материалы (ульи, рамки, оборудование и пр.), собранные в разных уголках Беларуси. В экспозиции представлены как ульи старой конструкции (борти, лежаки и другие), так и самые современные, которые используются на большинстве промышленных пасек по всему миру. В музее выставлен пасечный инвентарь и оборудование, гербарии и семена медоносов, а также образцы меда. Инициаторы создания экспозиции намерены со временем пополнять ее новыми материалами о жизни пчелиных семей и работе пчеловодов.
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