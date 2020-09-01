В Березинском заповеднике получены первые партии цветочного меда, получившего статус фирменного

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, – проинформировали в заповеднике.Сезон медосбора подходит к концу, и в августе были получены первые партии цветочного меда высочайшего качества., – отмечают в природоохранном учреждении.Что касается «Музея меда», то он был открыт в Березинском биосферном заповеднике 14 августа – в день празднования Медового Спаса. Он призван выполнять задачу экологического воспитания граждан разных возрастных категорий, приобщать людей к пчеловодству и потреблению целебного и вкусного меда. Кроме того, посетители знакомятся с таинственным и интересным миром пчел, имеют возможность попробовать на вкус мед с разных растений, проследить историю дружбы человека и пчелы. Для создания музея использовались материалы (ульи, рамки, оборудование и пр.), собранные в разных уголках Беларуси. В экспозиции представлены как ульи старой конструкции (борти, лежаки и другие), так и самые современные, которые используются на большинстве промышленных пасек по всему миру. В музее выставлен пасечный инвентарь и оборудование, гербарии и семена медоносов, а также образцы меда. Инициаторы создания экспозиции намерены со временем пополнять ее новыми материалами о жизни пчелиных семей и работе пчеловодов.