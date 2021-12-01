В Березинском заповеднике планируют обустроить усадьбу местного сказочного обитателя – Болотника

Главный сказочный герой и постоянный участник анимационных мероприятий Березинского биосферного заповедника – Болотник Необыкновенный – обзаведется собственной усадьбой. Это предусмотрено проектом плана управления заповедником на 2021–2030 годы, общественное обсуждение которого проходит в эти дни.

– В директивной части нового плана управления определено семь долгосрочных целей управления, указан срок его реализации, – рассказали в природоохранном учреждении. –Разработано 16 направлений реализации и 87 мероприятий на пятилетний период (2021‒2025 годы) по охране и устойчивому использованию природных ресурсов и объектов заповедника с указанием сроков реализации, объемов и источников финансирования этих мероприятий.

Создание усадьбы Болотника под открытым небом, включая разработку проектно-сметной документации, предусмотрено направлением плана по оптимизации условий для развития устойчивого, научно обоснованного, познавательного и экологического туризма. С помощью нового объекта, который со временем может сравниться по значимости с усадьбой белорусского Деда Мороза в Беловежской пуще, предполагается привлечь дополнительные потоки туристов, а также стимулировать повторные посещения туристических объектов заповедника.

Пока трудно сказать, что собой будет представлять усадьба Болотника. Но там точно будут малые и большие архитектурные формы, скульптурные композиции, игровые зоны, фотозона для туристов, площадка для представлений и анимационных программ. Решить вопрос с резиденцией Болотника планируется до конца 2023 года, на эти цели предполагается направить 25 тысяч рублей из собственных средств ГПУ «Березинский биосферный заповедник».

Березинский биосферный заповедник является единственной на территории Беларуси особо охраняемой природной территорией самого высокого ранга. Это уникальный природный комплекс, который включает в себя исключительное разнообразие различных типов лесов, лугов и болот, пойменный комплекс реки Березины, множество больших и малых рек, неповторимые озера. Особую значимость территории придают сохранившиеся здесь в первозданном виде обширные болотные массивы черноольховых лесов с присущим им комплексом редких видов растений и животных. В Березинском заповеднике на одной территории в диких условиях обитает Большая европейская пятерка крупных млекопитающих – лось, зубр, медведь, волк и рысь. Здесь же функционирует Центр мифологического туризма, который включает Музей мифологии и экологическую тропу «В краю мифов». Сказочный анимационный персонаж Болотник задействован в эколого-просветительской и туристической деятельности заповедника. Его увлекательный рассказ о болотах, веселые игры, конкурсы и викторины нравятся детям и взрослым. Болотник Необыкновенный – обитатель заповедного болота. По неофициальным данным, ему более 600 лет.Фото: сайт Березинского биосферного заповедника