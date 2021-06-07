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В Березинском заповеднике обнаружили новый для этой территории вид орхидей

На территории Березинского биосферного заповедника обнаружен новый для данной охраняемой природной территории вид орхидей, проинформировали в природоохранном учреждении.

Фото носит иллюстративный характер

– Ботаниками научного отдела совместно с одним из сотрудников лесной охраны Домжерицкого лесничества впервые для Березинского биосферного заповедника обнаружена популяция охраняемого вида растений – пыльцеголовника длиннолистного, – проинформировали специалисты. – На площади около 500 квадратных метров произрастает 67 особей данного вида, из них 14 – цветущие. Этот очень редко встречающийся в Витебской области представитель семейства Ятрышниковые включен в Красную книгу Республики Беларусь (III категория).

Пыльцеголовник длиннолистный — многолетнее травянистое растение с укороченным горизонтальным корневищем и прямым или слегка извилистым облиственным стеблем высотой 15–45 см. Соцветие колосовидное, рыхлое, состоит из 3–10, редко до 20 цветков. Цветки белые, довольно крупные (длиной 1,2–1,6 см), колокольчатые, направленные вверх.

Распространение растения — Атлантическая, Средняя и Восточная Европа, юг Скандинавского полуострова, Средиземноморье, Малая Азия, Иран, Гималаи. Обитает в широколиственных, хвойно-широколиственных и мелколиственных лесах, среди кустарников, цветет в мае – июне. Реликтовый, по происхождению южноевропейский неморальный вид, находящийся в Беларуси в отдельных локалитетах и островных участках роста на северо-восточной границе ареала.

Основные факторы угрозы пыльцеголовнику длиннолистному – рубки леса главного пользования, осушение и хозяйственная трансформация земель, сбор цветущих растений и их вытаптывание при чрезмерных рекреационных нагрузках, пастьба скота.

– Теперь еще одним краснокнижным видом в заповеднике стало больше – всего здесь произрастает 105 видов охраняемых дикорастущих растений, из них 64 – высших, – констатировали специалисты. – В том числе и такие редкие орхидеи, как пыльцеголовник красный, пололепестник зеленый, ладьян трехнадрезный, дремлик темно-красный, кокушник длиннорогий, хаммарбия болотная, бровник одноклубневый, лосняк Лёзеля, тайник сердцевидный, тайник яйцевидный, мякотница однодистная, офрис насекомоносная и обильно цветущий в данный момент венерин башмачок настоящий.

Фото: pixabay.com
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