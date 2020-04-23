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В Березинском заповеднике обнаружено новое место произрастания редкого растения

Новое место произрастания редкого растения — медуницы узколистной — обнаружено на территории Березинского биосферного заповедника.

— Медуница узколистная — цветковое травянистое растение, относящееся к семейству бурачниковых, входит в список редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь, — проинформировали в природоохранном учреждении. — Она встречается на заповедной территории лишь изредка, в сосновых борах, вдоль лесных дорог, около просек. Ранее она отмечалась на территории охранной зоны заповедника, в центральной и южной его частях — в Рожнянском и Паликском лесничествах. В апреле растение было обнаружено в окрестностях центральной усадьбы природоохранного учреждения — деревни Домжерицы.

Специалисты напомнили, что климат в нашей стране меняется, весенняя находка может являться одним из проявлений этого процесса:

— Растения чутко реагируют на изменения климата. Все чаще появляются новые виды, регистрируются новые места произрастания известных ранее растений.

Медуница узколистная — многолетник высотой до 30—40 см. Размножение — семенное и вегетативное, зацветает растение на второй год. Растет единичными особями или небольшими группами, при стабильных экологических условиях может сохраняться в местах обитания неопределенно долгое время.

К слову, это растение относится к первоцветам, к сбору которых приковано пристальное внимание защитников природы. К видам, сбор которых запрещен, относятся также прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, черемша и др. Нарушение требований по охране дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или мест их произрастания либо их нецелевое использование влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 100 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 400 базовых величин.

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