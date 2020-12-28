В Березинском заповеднике на новогодние программы приезжают до 10 групп в день

— проинформировали в природоохранном учреждении.По мнению специалистов заповедника, расчет на активность посетителей изначально был правильным: и детям, и взрослым всегда хочется много волшебства, подарков, веселья в эти новогодние дни. Поэтому для поднятия настроения в заповеднике и была разработана программа «Сказка под Новый год». В первый раз ее обкатали на практике в начале декабря.– рассказали в заповеднике.Организаторы отмечают, что особый восторг у юных посетителей вызывает неожиданное появление сказочного персонажа Болотника, который показывает фокусы, загадывает загадки, шутит и развлекается вместе с детьми. Получив призы и подарки, можно на память сфотографироваться с героями сказки.– констатировали в заповеднике.Помимо приема организованных групп, формируются и сборные группы для индивидуальных посетителей.Березинский биосферный заповедник расположен в северной части Беларуси, на границе Витебской и Минской областей. Общая площадь составляет 85,2 тыс. гектаров. В эти дни, помимо организации туристических программ, в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» реализуют новогодние деревья – ели и сосны. Цена за одно дерево высотой до 1 метра составляет 10 рублей, от 1,01 до 2 м – 12 рублей, от 2,01 до 3 м – 15 рублей, от 3,01 до 4 м – 25 рублей, от 4,01 до 5 м – 35 рублей.Фото Березинского биосферного заповедника