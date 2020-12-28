В Березинском заповеднике на новогодние программы приезжают до 10 групп в день

Новогодние познавательно-развлекательные программы в Березинском биосферном заповеднике пользуются в эти дни большой популярностью у школьников и семей с детьми.
– Сейчас новогодние программы в самом разгаре, — проинформировали в природоохранном учреждении. – В канун зимних праздников специалисты отдела туризма принимают до 10 групп в день. География посещений самая разнообразная: приезжают гости из Минска, Докшиц, Витебска, Полоцка, Орши, Могилева.
По мнению специалистов заповедника, расчет на активность посетителей изначально был правильным: и детям, и взрослым всегда хочется много волшебства, подарков, веселья в эти новогодние дни. Поэтому для поднятия настроения в заповеднике и была разработана программа «Сказка под Новый год». В первый раз ее обкатали на практике в начале декабря.
– Учащиеся местной Домжерицкой базовой школы, для которых природоохранным учреждением было организовано праздничное мероприятие, 10 декабря открыли сезон, – рассказали в заповеднике. – Программа действительно обширна. После познавательной экскурсии по экспозициям Музея природы гостей у главной новогодней елки встречают Дед Мороз со Снегурочкой и Лиса с Медведем. Они помогают детям и взрослым окунуться в круговерть веселых игр, конкурсов и сказочных представлений. Посетители поют песни, пляшут, участвуют в состязаниях и водят хороводы вокруг лесной красавицы.
Организаторы отмечают, что особый восторг у юных посетителей вызывает неожиданное появление сказочного персонажа Болотника, который показывает фокусы, загадывает загадки, шутит и развлекается вместе с детьми. Получив призы и подарки, можно на память сфотографироваться с героями сказки.
– Программа «Сказка под Новый год» продлится до 17 января 2021 года, – констатировали в заповеднике.
Помимо приема организованных групп, формируются и сборные группы для индивидуальных посетителей.
Березинский биосферный заповедник расположен в северной части Беларуси, на границе Витебской и Минской областей. Общая площадь составляет 85,2 тыс. гектаров. В эти дни, помимо организации туристических программ, в ГПУ «Березинский биосферный заповедник» реализуют новогодние деревья – ели и сосны. Цена за одно дерево высотой до 1 метра составляет 10 рублей, от 1,01 до 2 м – 12 рублей, от 2,01 до 3 м – 15 рублей, от 3,01 до 4 м – 25 рублей, от 4,01 до 5 м – 35 рублей.
Фото Березинского биосферного заповедника
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В Березинском заповеднике на новогодние программы приезжают до 10 групп в день
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