В Березинском заповеднике два оленя намертво сцепились рогами во время сражения и утонули в реке

На берегу реки Березина сотрудники Березинского биосферного заповедника обнаружили погибших оленей. Известно, что животные сцепились рогами, пишет БЕЛТА со ссылкой на заповедник.
Это произошло на территории Крайцевского лесничества.
Два примерно равных по силе самца намертво сцепились рогами в пойме Березины, где часто и происходят турнирные бои между представителями данного вида. Спустя некоторое время животные оказались в русле реки и утонули. Сцепление рогов оказалось настолько крепким, что разъединить их оказалось невозможным.
"Период золотой осени (конец сентября – начало октября) связан с пиком турнирных боев (времени гона) у благородного оленя. В вечерние и предутренние часы тишина заповедных лесов нарушается далеко слышным ревом самцов оленя. По мощности рева олени распознают силу соперника и решают, начинать ли единоборство. Молодые самцы, как правило, не идут на прямое столкновение с физически зрелыми и тем самым избегают вероятных ранений и увечий от рогов более сильного конкурента. Обычно за право обладания самками в бой вступают примерно равные по силе соперники. Это вполне может привести к гибели животных", – рассказали в заповеднике.
В Березинском заповеднике такой инцидент произошел впервые. А в Беловежской пуще подобные случаи фиксировались и ранее.
Фото из архива БЕЛТА