В Березинском заповеднике дали рекомендаци по составлению зимнего меню для пернатых

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, – напомнили в природоохранном учреждении.По данным специалистов, к концу осени в Березинском заповеднике появляются свиристель, чечетка, щур, пуночка, белая и ястребиная совы и мохноногий канюк. С приходом морозов с севера прилетают снегири и большие синицы. Традиционно на зиму остаются корольки, щеглы, чижи, клесты, поползни, пищухи, воробьи, кедровки, сойки, дятлы., – проинформировали в заповеднике.Эксперты утверждают, что подкармливать можно практически любых зимующих на территории Беларуси птиц:В Березинском биосферном заповеднике призывают всех неравнодушных людей присоединиться к благому делу – подкормке пернатых. Тем более что оно довольно простое и не очень хлопотное, полезное и нужное для природы и очень интересное., – предупреждают специалисты.