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В Березинском заповеднике дали рекомендаци по составлению зимнего меню для пернатых

В Березинском биосферном заповеднике по случаю отмечаемого 12 ноября по новому стилю дня Зиновия Синичника – Синичкиного дня, к которому в наши края прилетают зимние птицы, дали рекомендации по подкармливанию пернатых в зимний период.

Фото: pixabay.com

– Сильные морозы с обильным снегопадом и ветром осложняют жизнь зимующих у нас пернатых, – напомнили в природоохранном учреждении. – Можно помочь им пережить это время, организовав подкормку, которую традиционно начинают в Синичкин день.

По данным специалистов, к концу осени в Березинском заповеднике появляются свиристель, чечетка, щур, пуночка, белая и ястребиная совы и мохноногий канюк. С приходом морозов с севера прилетают снегири и большие синицы. Традиционно на зиму остаются корольки, щеглы, чижи, клесты, поползни, пищухи, воробьи, кедровки, сойки, дятлы.

– Лучшим подарком пернатым к празднику будет кормушка, – проинформировали в заповеднике. – Устроить ее несложно. В самом простом варианте это дощечка с прибитыми по краям бортиками, чтобы еду не сдувало ветром. Можно приспособить для этой цели различные молочные пакеты, стеклянные или жестяные банки, авоськи. Хорошие кормушки получаются из использованных пластиковых бутылок.

Эксперты утверждают, что подкармливать можно практически любых зимующих на территории Беларуси птиц:

– Семенами арбуза, дыни, тыквы, подсолнечника полакомятся синицы, крошки черствого хлеба привлекут воробьев, щеглов и зеленушек, шишки, орехи и желуди – лакомство дятлов и соек. На ягоды рябины или боярышника слетятся снегири и свиристели, ягоды калины, рябины, бузины – для дроздов-рябинников, дубоносов, а вот пучки сорных трав с лета и осени сушат для лазоревок и чечеток.

В Березинском биосферном заповеднике призывают всех неравнодушных людей присоединиться к благому делу – подкормке пернатых. Тем более что оно довольно простое и не очень хлопотное, полезное и нужное для природы и очень интересное.

– Если уж вы взялись подкармливать птиц, то делать это надо регулярно, – предупреждают специалисты. – Иначе можно погубить привыкших к вашему угощению пернатых. Особенно необходима подкормка в период ненастья, в гололедицу, после снегопада и в морозы. В такие дни оставлять птиц без еды ни в коем случае нельзя.
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