В Березинском районе выявили хищение моторного масла и комбикорма

Хищение почти 150 литров моторного масла выявили сотрудники Березинского РОВД.





29 июля при проверке Поплавского сельсовета в агрогородке Поплавы Березинского района выявили факт хищения восьми 18-литровых канистр с моторным маслом, принадлежащим одной из сельхозорганизаций, проинформировали в УВД Миноблисполкома.

По информации областной милиции, хищение совершил заведующий складом.

Кроме этого, при проверки Бродецкого сельсовета участковыми инспекторами было выявлено хищение 200 кг комбикорма, принадлежащих еще одному сельскохозяйственному предприятию. Хищение совершил животновод организации. Причем год назад этот мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. За аналогичное правонарушение он был привлечен к уголовной ответственности.

ФОТО: УВД Миноблисполкома



