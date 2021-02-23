Глава Березинского района обозначил основные точки роста экономики края на текущую пятилетку. Активизация по всем направлениям деловой жизни должна положительно сказаться на качестве жизни и доходах населения. Среди приоритетных направлений – модернизация существующих и новых агропромышленных комплексов, расширение фермерских хозяйств и поддержка предпринимательской инициативы в аграрной отрасли. При этом председатель Березинского райисполкома Денис Дишук подчеркнул:
– Не останутся без внимания и другие, не менее важные направления деятельности. Налаженная работа с инвесторами поможет решить вопрос с трудоустройством и даст новый импульс развитию района за счет налоговых поступлений. Существующие производственные площадки в районе уже привлекают внимание инвесторов. В ближайшие пять лет за счет иностранных инвестиций планируется наладить процесс обработки древесины и производства древесного угля, а также строительство цеха по переработке рыбной продукции. В Березинском районе создана благоприятная среда для малого и среднего бизнеса и расширения сферы услуг. Природные ресурсы и гостеприимство местных жителей позволяют развивать и экологический туризм.
Глава района обозначил и другие важные задачи, которые предстоит решить в текущей пятилетке. В частности, будет продолжено строительство станций обезжелезивания и водоочистки в сельской местности для обеспечения жителей села питьевой водой нормативного качества. В перспективе – реконструкция здания учреждения культуры «Березинская районная центральная библиотека», в котором планируется разместить библиотеку, актовый и выставочный залы, ЗАГС и молодежный центр, что решит проблему досуга молодежи. Также в городе появятся новые объекты. Планируется построить пожарное депо, а также создать новые жилые массивы, в том числе для многодетных семей.
Фото: БЕЛТА
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В Березинском районе планируют наладить производство древесного угля и построить цех по переработке рыбной продукции
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