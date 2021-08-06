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  2. В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом

В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом

Сегодня в Березинском районе 28-летний парень погиб в результате падения дерева. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.


В какой-то момент дерево, которое валил предприниматель, упало на одного из помощников, 28-летнего парня, и придавило его. 

Пострадавший получил травмы. Предприниматель оказал ему первую помощь и передал медикам, но спасти мужчину не удалось: он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

Березинским РОСК в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК. 

Фото Следственного комитета 
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