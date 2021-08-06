В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом

В какой-то момент дерево, которое валил предприниматель, упало на одного из помощников, 28-летнего парня, и придавило его.Пострадавший получил травмы. Предприниматель оказал ему первую помощь и передал медикам, но спасти мужчину не удалось: он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.Березинским РОСК в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) УК.Фото Следственного комитета