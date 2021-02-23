Правоохранители установили распространителя незарегистрированной печатной продукции, сообщает УВД Миноблисполкома.
– Ночью 20 февраля в Березинский РОВД поступило сообщение: в подъезде многоквартирного дома мужчина забрасывает в почтовые ящики "Честную газету". Прибывшие милиционеры застали на месте 33-летнего жителя райцентра. С собой у него оказалось более сотни экземпляров печатного издания. Задержанный пояснил, что распространял продукцию по своему желанию, – прокомментировали в милиции.
Во время осмотра квартиры, в которой подозреваемый проживает с отцом, выявлены нарушения в сфере оборота боеприпасов. В итоге гладкоствольное ружье и патроны, принадлежащие отцу, изъяты.
Сейчас по факту нарушения законодательства о средствах массовой информации проводится проверка.
В УВД области добавили, что в регионе участились случаи обнаружения в почтовых ящиках и в подъездах домов незарегистрированной печатной продукции, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности среди населения.
Видео УВД Миноблисполкома
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В Березино установили распространителя незарегистрированной печатной продукции
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