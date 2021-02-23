В Березино установили распространителя незарегистрированной печатной продукции

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– прокомментировали в милиции.Во время осмотра квартиры, в которой подозреваемый проживает с отцом, выявлены нарушения в сфере оборота боеприпасов. В итоге гладкоствольное ружье и патроны, принадлежащие отцу, изъяты.Сейчас по факту нарушения законодательства о средствах массовой информации проводится проверка.В УВД области добавили, что в регионе участились случаи обнаружения в почтовых ящиках и в подъездах домов незарегистрированной печатной продукции, дискредитирующих органы государственной власти и способствующих нагнетанию напряженности среди населения.Видео УВД Миноблисполкома