В Березино в результате прорыва трубопровода в 240 частных домов не поступала вода, пишет БЕЛТА.
– 22 ноября в 8:50 поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 225 мм в Березино по улице Мультана, 72. Без холодного водоснабжения оставались 240 частных жилых домов, – проинформировали в пресс-службе МЧС.
Ликвидировать прорыв удалось в тот же день. Вода вновь начала поступать в дома жителей города в 15:00.
Фото: БЕЛТА
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В Березино произошел прорыв трубопровода – 240 частных домов остались без воды
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